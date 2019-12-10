Ekonomi Berkoİlaç Ar-Ge Merkezi Belgesini Aldı
İŞ DÜNYASI

Berko İlaç Ar-Ge Merkezi Belgesini Aldı

Berko İlaç Ar-Ge Merkezi Belgesini Aldı

Berko İlaç, “Ar-Ge Merkezi Belgesini” 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde teslim aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde, Berko İlaç Ar-Ge Koordinatörü Serap Odabaşı, Ar-Ge Merkezi belgesini teslim aldı.
7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde, Berko İlaç Ar-Ge Koordinatörü Serap Odabaşı, Ar-Ge Merkezi belgesini teslim aldı.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sn. Mustafa Varak’ın katılımıyla gerçekleşen 7. Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ve Ar-Ge Merkezleri Ödül Töreni’nde, Berko İlaç Ar-Ge Koordinatörü Serap Odabaşı, Ar-Ge Merkezi belgesini teslim aldı.

Berko İlaç Üretim Tesisleri Faz III binasının üçüncü katında kurulan Berko Ar-Ge Merkezi, başarılı bir denetim sürecinin ardından T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 30 Temmuz 2018'de Ar-Ge Merkezi onayı almıştır. Bu onayla birlikte Berko Ar-Ge Merkezi, sayılı akredite Ar-Ge Merkezleri arasındaki yerini almış ve Berko İlaç, Türkiye'de ilaç sektörüne hizmet veren 364 yerli firma arasında akredite Ar-Ge Merkezi belgesine sahip 31. ilaç firması olmuştur.

Berko İlaç Ar-Ge Koordinatörü Serap Odabaşı yaptığı açıklamada, “Berko İlaç planlı araştırma ve geliştirme çalışmalarıyla toplum ihtiyaçlarına cevap verebilecek, farklı teknik yaklaşımları ortaya koyabilecek, bilimsel çıkış mantığına sahip, işbirlikçi ve çağdaş Ar-Ge hedeflerine ulaşma faaliyetlerine hızla ve aralıksız devam etmektedir. Berko İlaç bünyesinde yer alan öz kaynaklı 17 proje ve TÜBİTAK destekli 3 proje yürütülmektedir. Toplam 21 kişiden oluşan Ar-Ge Merkezimiz; analitik, formülasyon, teknik dokümantasyon ve fikri sınai mülkiyet hakları birimi olmak üzere 4 bölümden oluşmaktadır. Araştırma geliştirme faaliyetlerini sürdürebilecek yetkinliğe sahip, araştırmacı, eczacı, kimyager, mühendis, teknisyen istihdamı ve akademik işbirlikleriyle faaliyetlerine aralıksız devam ederek ulusal kalkınmadaki yerimizi almayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Terör örgütüsivil bir eve tuzak kurdu

Terör örgütü
sivil bir eve tuzak kurdu

565 havan mühimmatı ele geçirildi.
Gizemi çözülemiyor

Gizemi çözülemiyor

​-30'da bile donmuyor, ölen balıklar özel mezarlıklara defnediliyor.
Türk F-35lerini satın alacaklar

Türk F-35'lerini
satın alacaklar

Teslim edilmeyen uçaklar için ABD'den flaş karar.
Konya'dan acı haber

Konya'dan acı haber

Kerpiç ev çöktü: 2'si çocuk 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Yüzde 65'i<br>kaçak ekiyor

Yüzde 65'i
kaçak ekiyor

Günlük 50 bin TL'lik kazanç iştah kabartıyor.
G.Saray'da 4 eksik

G.Saray'da 4 eksik

​Sarı-kırmızılıların PSG maçı kadrosu belli oldu.

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Google seçti : 2019'un en iyi uygulaması Lokma!

Albayrak Medya'nın yeni sitesi Gzt Lokma, en iyi kişisel gelişim uygulaması seçildi.
Sahte engelli <br>raporu operasyon

Sahte engelli
raporu operasyon

Gözaltına alınanlardan 20'si hastane personeli.
Kargoda mağduriyeti<br>engelleyecek şart!

Kargoda mağduriyeti
engelleyecek şart!

'Efsane Cuma' sonrası kargo şikayetleri bitmiyor.
21 ile yağış uyarısı

21 ile yağış uyarısı

​Meteorolojiden yağmur ve kar uyarısı yapıldı.

Annelerin zaferi

Annelerin zaferi

​HDP önündeki eylemi duyan Cafer örgütten kaçıp annesine geldi.
Kilit öneme sahip

Kilit öneme sahip

​NATO'dan çarpıcı Türkiye açıklaması.
Bir haftada<br>1 milyon liralık ceza

Bir haftada
1 milyon liralık ceza

​Tüm uyarılara rağmen takmayanlara ceza yağdı.
FETÖ - Alman ortaklığı

FETÖ - Alman ortaklığı

​Almanya, Afrika'daki FETÖ okulları için seferber oldu.
Talimat değişti

Talimat değişti

TFF, kulüplerin harcama limitlerini artırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.