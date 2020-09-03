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Besler'in gıda güvenliğine "TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi"

Besler’in gıda güvenliği tescillendi: TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı

Yıldız Holding çatısı altında faaliyet gösteren Besler Gıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında üretim tesislerinde alınması gereken tüm önlemleri eksiksiz bir şekilde yerine getirerek, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) uzmanları tarafından verilen “TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni almaya hak kazandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Besler, “TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ni alarak gıda ve hijyen konusundaki güvenilirliğini bir kez daha tescilledi.

Kerevitaş Tedarik Zinciri ve Üretim Başkan Yardımcısı Saadettin Atilla, tedarik aşamasından son tüketiciye kadar tüm üretim süreçlerinde gıda güvenliğini ve kaliteyi ön planda tuttuklarını belirtti.

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Atilla, salgın süresince üretimde gösterdikleri özen, uyguladıkları yüksek kalite ve hijyen standartları sayesinde “TSE Kovid-19 Güvenli Üretim Belgesi”ne layık görüldüklerini ifade ederek, “Böylece üretim süreçlerimizin ne kadar güvenli olduğunu bir kez daha kanıtlamış olduk. Ürünlerimizle tüm mutfaklarda yer alıyor, tüm sofralara lezzet katıyoruz. Bu bilinç ve sorumlukla ilk günden itibaren aynı titizlikle çalışmaya ve insan sağlığına öncelik vermeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.

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