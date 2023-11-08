BİM’in üçüncü çeyrek kârı beklentilerin üzerinde

BİM’in 2023 dokuz aylık net karı milyar 8,04 milyar TL oldu. Şirketin 2022 yılının tamamında net kârı 8,16 milyar TL olmuş, 2022 yılı net kârının 821 milyon TL’si ertelenmiş vergi gelirinden oluşmuştu. 2022 yılının tamamı için net kâr marjı ise yüzde 5,5 olarak gerçekleşmişti.





Kâr marjlarında çeyreksel bazda iyileşme görüldü. Bim’in üçüncü çeyrek faiz ve vergi öncesi karı (FAVÖK) piyasa beklentisi olan 5,5 milyar TL’nin üstünde 6,67 milyar TL ve cirosu da yine beklenti olan 73,6 milyar TL’nin hafif üstünde 74,4 milyar TL oldu. FAVÖK marjı üçüncü çeyrekte; yüzde 9’a yükselirken dokuz aylık dönemde yüzde 7,7 oldu. Yılın ilk 6 döneminde bu rakam yüzde 5'ti.





Şirketin satışları son çeyrekte yıllık yüzde 81 artarken son çeyrek satışları 74,4 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin dokuz aylık toplam cirosu 183,6 milyar TL’ye ulaştı. Geçen yılın dokuz aylık dönemine göre satışları yüzde 79 arttı. Toplam satışlar geçen yılın aynı çeyreğinde 41,1 milyar TL, bir önceki çeyrekte ise 57,8 milyar TL seviyesindeydi. Satışların yüzde 88.8’i BİM Türkiye’den gelirken, yüzde 5,6’i File, yüzde 4,7’i BİM Fas ve yüzde 0,9’u BİM Mısır’dan elde edildi.





Bu çeyrekte BİM 15,5 milyar TL brüt kâr elde ederken, çeyreksel ve yıllık bazda brüt kârını artırdı. Bu çeyrekte çeyreksel bazda brüt kâr marjı yüzde 18,5’dan yüzde 20,9’a yükseldi.











