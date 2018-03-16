BIST Başkanı'nın acı günü

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Himmet Karadağ'ın babası Mehmet Karadağ vefat etti.

Karadağ'ın cenazesi bugün Cuma namazını müteakip Denizli Çardak ilçesi Söğüt Köyü'nde aile kabristanına defnedilecek.

HİMMET KARADAĞ KİMDİR?

1974 yılında Denizli’de doğan Himmet Karadağ, 1991 yılında Antalya Lisesi’ni bitirdi. Aynı yıl Gazi Üniversitesi İşletme ve İktisadi Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’ne giren Karadağ, 1995 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise 2010 yılında Exeter Üniversitesi İşletme bölümünde tamamladı. Himmet Karadağ, iş hayatına 1998 yılında Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü’nde Gelir Uzman Yardımcısı olarak başladı. 1999-2002 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nda Hesap Uzman Yardımcısı, 2002-2005 yılları arasında ise Hesap Uzmanı olarak çalıştı. 2005-2006 yılları arasında Gelir İdaresi Başkanlığı’nda Başkan Danışmanı, 2006-2008 yılları arasında Maliye Bakanlığı’nda Bakan Danışmanı olarak görev yapan Karadağ, 2009-2011 yılları arasında Hesap Uzmanları Kurulu Başkanlığı’nda Baş Hesap Uzmanlığı ve Grup Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Himmet Karadağ, 2011-2012 yılları arasında Maliye Bakanlığı Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanı olarak görev yaptı. 2012 yılından itibaren Sermaye Piyasası Kurulu’nda Kurul Üyeliği görevini üstlendi ve 1 Ocak 2016 tarihinde de Kurul Başkanvekili oldu. 1 Nisan 2016 tarihinde Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanan Himmet Karadağ, 19 Ocak 2017 tarihinde Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'ye Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi. 8 Eylül 2017 tarihinde de Türkiye Varlık Fonu A.Ş.'ye Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak atanmıştır. Karadağ, evli ve 4 çocuk babasıdır.