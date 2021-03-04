Bize Eşitlik Yakışır: Kiğılı Kadınlar Günü’nde eşittir simgesiyle özdeşleşiyor

Geçtiğimiz yıllarda #hayatmüşterek diyerek (=) simgesini ürün etiketlerine yerleştiren marka, bu seneki çalışmasında eşitlik hakkının altına imzamızı atarız diyerek istikrarlı bir duruş sergilemeye devam ediyor.

Marka, “Kadın ve erkek arasında bir değil iki kalın çizgi vardır. İki çizginin altına imzamızı atarız her kıyafetimizde, size daha çok yakışsın diye.” diyerek Dünya Kadınlar Günü videosunu #BizeYakışanEşitlik etiketiyle duyuruyor. Videonun seslendirmesi ise tiyatro ve sinema oyuncusu Emre Kınay’a ait.

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