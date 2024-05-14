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Ekonomi

bizz@kampüs'te bin 2 takım Ülker Çizi için yarıştı: İlk 3'e girenler toplam 165 bin TL ödül ve uzun süreli staj hakkı kazandı

Ülker Çizi için pazarlama odaklı yenilikçi fikirlerin yarıştığı bizz@kampüs’te Red Idear takımı birinciliği kazandı. 97 üniversiteden bin 2 takım ve 2 bin 500’ten fazla öğrencinin başvurduğu yarışmada ilk 3’e giren takımlar toplam 165 bin TL ödül ve uzun süreli staj hakkı kazandı.

14:43 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Her yıl farklı bir Ülker markası için fikirlerin üretildiği bizz@kampüs’te kazananlar belli oldu.
Her yıl farklı bir Ülker markası için fikirlerin üretildiği bizz@kampüs’te kazananlar belli oldu.

Her yıl farklı bir Ülker markası için fikirlerin üretildiği bizz@kampüs’te kazananlar belli oldu. Üniversite 3. ve 4. sınıf ile yüksek lisans öğrencilerinin 2-3 kişilik takımlar kurarak katıldığı yarışmada fikirler Ülker Çizi için mücadele etti.

Türkiye’deki 97 üniversiteden 2500’ten fazla öğrencinin başvurduğu yarışmada Süleyman Demirel Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü öğrencileri Tutku Rüya Göktaş ve Ertuğrul Cenikli’nin yer aldığı Red Ideas takımının projesi birinciliğe layık görüldü. Yarışmada, Kadir Has Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Reklamcılık bölümü öğrencileri Betül Sena Dik ve Ömer Faruk Dişçeken’in kurduğu PRslay takımının projesi ikinci, Beykent Üniversitesi Görsel İletişimi ve Tasarımı bölümü öğrencileri Hümeyra Köroğlu, Dilruba Turpculu ve Seda Akbulut’un takımı Aşure Takımı üçüncü oldu. Ayrıca ilk 3’e giren takımlar uzun dönem staj hakkı da kazandı.

Toplam 165 bin TL’lik para ödüllü yarışmada birinciliği kazanan takım 60 bin TL, ikinciliği kazanan takım 55 bin TL, üçüncülüğü kazanan takım 50 bin TL’nin sahibi oldu. Birbirinden yenilikçi fikirlerin yarıştığı bizz@kampüs’ün final etkinliğine Ülker’in üst düzey yöneticileri gençlerin heyecanına ortak oldu. Finalde birinci takıma ödülünü Ülker İnsan Kaynakları Başkan Yardımcısı Faruk Gözleveli, ikinci takıma Ülker Üretim Başkan Yardımcısı Kadir Kamadan, üçüncü takıma ise Ülker Ar-Ge Başkan Yardımcısı Ali Sertakan takdim etti.

Öğrencilerin yarışmaya ilgisi giderek artıyor

Pazarlama alanına ilgi duyan ve profesyonel kariyerleri öncesi tecrübe kazanmak isteyen öğrencilerin yarıştığı ‘bizz@kampüs’e başvurular bu yıl yüzde 27 arttı. Bin 2 başvurunun olduğu yarışmada takımlar önce ilk 50 arasına seçilebilmek için yarıştı. Fikirlerini en dikkat çekici şekilde sunma, planlama ve ikna etme konularında takımların deneyim kazandığı yarışmada ekipler “Marka Hikayesi” konulu webinara da katıldı. Finale kalan 10 takıma ise “Sunum Teknikleri Eğitimi” verilirken, mentor olarak atanan Ülker’in pazarlama ekibinden isimler, sunumlarını en iyi şekilde hazırlamaları için destek verdi. Takımlar, proje sunumlarını 9 Mayıs’ta Ülker’in Gebze’deki fabrikasında yaparken üretim tesisini de gezme fırsatı buldu. 10 Mayıs’ta da Çamlıca Kampüsü’nün final etkinliğinde sonuçlar açıklandı.

Buyurgan: İş hayatı öncesi önemli bir deneyim

“bizz@kampüs” yarışmasında heyecan verici projelerle karşılaşmaktan mutluluk duyduklarını belirten Ülker CEO’su Mete Buyurgan sözlerine şöyle devam etti:

"Öncelikle yarışmaya katılan, başarılı projeleriyle farkını gösterip dereceye giren tüm takımları tebrik ediyorum. Gençlerimiz ilk başvurularıyla başlayan beş aylık süreçte aldıkları bilgileri değerlendirip, araştırmalar yapıp, okul hayatında öğrendikleriyle harmanlayıp projeye dönüştürdüler. Finale kalanlar jüriyi en iyisi olduklarına ikna etmeye çalıştı. Bu projelerin her biri iş yaşamında gençlerimizin çalıştığımız alanlara neler katabileceğini bize gösteriyor. İş hayatına atılmalarına bir adım kala bu önemli deneyim fırsatının onların için çok faydalı olduğunu umuyor ve hepsine kariyer yolculuklarında başarılar diliyorum."

Mete Buyurgan

Ülker Pazarlama Ekibi’nde staj deneyimi

Geçen sene başarılı olan ve şu anda ikramlık, sakız&şekerleme, kek kategorilerinde staj yapan Emine Ervan, Sıla Babacan ve Sevde Nur Omaç bizz@kampüs dönemi ile ilgili duygularını şöyle ifade ettiler:

"Yarışma stratejik düşünme, rekabeti anlama, sunum becerileri kazanma, yenilikçi düşünme ve geri bildirimleri değerlendirme gibi önemli yetkinlikleri geliştirmemize katkı sağladı. Bir pazarlama kampanyasına 360 derece nasıl bakılacağını öğrendik. Elde ettiğimiz staj fırsatıyla önemli bir deneyim kazanıyoruz ve kariyerimizi nasıl şekillendireceğimizi artık biliyoruz. Pazarlama alanında deneyim kazanmak isteyenlere bizz@kampüs yarışmasına katılmasını tavsiye ediyoruz."

Murat Ülker yazdı: Sözcükler başarı ve mutluluğu etkiler mi?

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kişisel internet sitesinde Jonah Berger’in son kitabı olan 'Sihirli Kelimeler' adlı eserini irdeledi. Ülker yazısında "Kullandığımız kelimeler ve kullanma şeklimiz, mutluluğumuz ve başarımız üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Başkalarını ikna etmemize ve daha etkili iletişim kurmamıza yardımcı olurlar. 1990larda Columbia University'den iki davranış bilimci, insanlarda övgünün etkisini merak ediyor. Bir grup beşinci sınıf öğrencisinden soyut akıl yürütme problemlerini çözmelerini istiyorlar. Araştırmacılar tüm öğrencilere iyi iş çıkardıklarını söylüyor. Ve ek olarak bazı öğrencilerin zekaları övülüyor. Araştırmacılar, övgü alan kişilerin zorluklarla karşılaştığında nasıl davranacağını merak ediyor" ifadelerini kullandı.

#Ülker Çizi
#Mete Buyurgan
#Tutku Rüya Göktaş
#Ertuğrul Cenikli
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