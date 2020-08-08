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Ekonomi Blockchain Teknolojileri ve Kriptopara Webinarı yapıldı
İŞ DÜNYASI

Blockchain Teknolojileri ve Kriptopara: Webinar’ı yapıldı

Ankara Bilim Üniversitesi’nin düzenlediği Türk Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Serkan Oral, Digilira Teknoloji A.Ş. Yönerim Kurulu Başkanı Mehmet Türker ve Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Özarar’ın katıldığı “Blockchain Teknolojileri ve Kriptopara Webinar”, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Taner Altunok’un moderatörlüğünde yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Serkan Oral, Lidyalılardan günümüze en temel kavram olan paranın gelişmesi, elektronik para, dijital para ve bitcoin konusunda açıklamalarda bulundu.
Türk Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Serkan Oral, Lidyalılardan günümüze en temel kavram olan paranın gelişmesi, elektronik para, dijital para ve bitcoin konusunda açıklamalarda bulundu.

Dünyadaki değişim, dönüşüm ve gelişimin bir göstergesi olan, güncel ve gündemde ön plana çıkmış “blockchain teknolojileri ve kripto para” konusunda Ankara Bilim Üniversitesi konferans salonunda gerçekleştirilen webinar, aynı zamanda üniversitenin sosyal medya hesapları ve Youtube kanalından canlı olarak da yayınlandı.

  • Türk Elektronik Para A.Ş. Genel Müdürü Serkan Oral, Lidyalılardan günümüze en temel kavram olan paranın gelişmesi, elektronik para, dijital para ve bitcoin konusunda açıklamalarda bulundu. Paranın genel olarak kabul görüşünün, onu temsil eden bir gücün olmasının ve elektronik paranın bu süreçteki pozisyonundan kaynaklandığını vurgulayan Oral, Blockchain teknolojinin bu durumdaki konumunu, paradan bağımsız merkezi bir otoriteye sahip olmamasını ve kripto para için en güçlü yapı olduğunu belirterek, Bitcoin’in takip edilemez oluşunun da neden olduğu durumlara ve devletlerin bu konuyla alakalı tutumlarına da değindi.

Digilira Teknoloji A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Türker, e-ticarette kullanılan blockchain ödeme sistemleri konusunda ve digilira organizasyon yapıları hakkında bilgilendirmede bulundu. Türkiye’de bu altyapının yanlış anlaşılması üzerine, aslında bunun bir ödül olduğunu ve bunun nasıl çağ atlatıcı bir konumda olduğunu belirten Türker; “Blockchain uygulamalarının güncel durumunu 1980 yılındaki bilgisayar teknolojilerinin durumuna benziyor ve önümüzdeki yıllarda ne kadar değerli bir teknoloji olacağını da birlikte görüp yaşayacağız” dedi. Aynı zamanda Startup community yönetim kurulu üyesi olan Mehmet Türker, Türkiye’deki start-upları da bu konulardaki girişimleri konusunda yatırımcılarla buluşturduklarını ve mentörlük yaptıklarını sözlerine ekledi.

Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mert Özarar, kripto paranın tarihçe gelişimini 1992 yılından günümüze kadar değişimini özetledi. Kritoparanın bilinen ve bilinmeyen yönleri, güvenli olup olmadığı ile hayatımızdaki yeri ve önemi üzerinde sunumda bulunan Özarar; Temelinde şifre biliminin hayatımıza neler kattığı ve günümüzdeki konumunun neler olduğundan söz etti. Aynı zamanda bilgisayar bilimi ve güncel teknolojiler için en önemli sorulardan biri olan mahremiyeti ve güvenliği nasıl sağlarız sorusunun blockchain teknolojilerindeki karşılığından bahseden Özarar, Kriptoparanın bu koşullardaki hızlı işleyişi ve yeni para enstrümanı olarak da nasıl hayatımızı etkileyebileceğini örneklerle anlattı.

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