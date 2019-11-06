Ekonomi Boeingin CEOsunu 20 milyon dolardan eden kaza
İŞ DÜNYASI

Boeing CEO'su bu yıl prim almayacak

Boeing'in CEO'sunu 20 milyon dolardan eden kaza!

2018 yılında 20 milyon doların üzerinde teşvik primi alan Boeing CEO'su Dennis Muilenburg'un bu yıl prim almayacağı açıklandı. Muilenburg, Boeing 737 MAX kazalarına karşın bu kadar çok prim almış olmasından dolayı ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

Haber Merkezi DHA
Boeing CEO'su Dennis Muilenburg
Boeing CEO'su Dennis Muilenburg

Boeing Yönetim Kurulu Başkanı David Calhoun, ABD Temsilciler Meclisi'nden gelen ağır eleştiriler üzerine, şirketin CEO'su Dennis Muilenburg'un 2019 yılındaki teşvik primini almayacağını açıkladı.

CNBC'de bir programa katılan Calhoun, CEO Muilenburg'un, Boeing 737MAX kazalarıyla ilgili Kongre'de ifade verdiğini anımsattı ve ifadesi sırasında, Temsilciler Meclisi üyelerinden ağır eleştirilerin geldiğini anımsattı.

Boeing Yönetim Kurulu Başkanı David Calhoun

KAZALARDAN DOLAYI AĞIR ELEŞTİRİLER ALMIŞTI

Temsilciler Meclisi üyeleri, ifadesi sırasında CEO Muilenburg'un 2018 yılında 20 milyon doların üzerinde teşvik primi aldığını öğrendikten sonra, Boeing 737 MAX kazalarına karşın, bu kadar çok prim almış olmasından dolayı kendisine ağır eleştiriler yapmışlar, kınamışlardı.

Boeing 737MAX


Boeing 737MAX kazalarına ilişkin gelişmeler üzerine, şirketin Yönetim kurulu Başkanlığı görevini geçen Ekim ayında Calhoun üstlenmiş, Muilenburg ise, şirketteki 737MAX model uçakların güvenli bir şekilde uçuşlarını sağlamak üzere yürütülen çalışmalar nedeniyle tam zamanlı olarak CEO'luk görevini sürdüreceğini açıklamıştı.

Boeing CEO'su Dennis Muilenburg 737'de meydana gelen kazalar sonrası Temsilciler Meclisi üyeleri tarafından ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

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