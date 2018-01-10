EkonomiBoeing uçak teslimat rekoru kırdı
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Boeing 2017 yılında uçak teslimat rekoru kırdı

Boeing uçak teslimat rekoru kırdı

Boeing, 2017’de 763 adet uçak teslimatı gerçekleştirerek endüstri rekoru kırdığını ve son 6 yılda diğer üreticilere göre daha fazla ticari uçak teslim ettiğini duyurdu.

Haber MerkeziIHA
Boeing 2017 yılında uçak teslimat rekoru kırdı
Boeing 2017 yılında uçak teslimat rekoru kırdı

Sivil ve askeri uçak ile helikopter üreticilerinden Boeing, 737 ve 787 jetlerinin yüksek üretimiyle 2017’de 763 teslimatı gerçekleştirerek endüstri rekoru kırdığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre son 6 yılda diğer üreticilere göre daha fazla ticari uçak teslim edildi. Aynı zamanda şirket, tek koridorlu ve çift koridorlu uçaklar için 911 net siparişle bekleyen iş sayısını da önemli ölçüde artırdı.

136 ADET TESLİMAT YAPTI

Şirket açıklamasına göre Boeing, yıl içerisinde ayda 47 adet üretime ulaşarak 737 programında rekor seviyeye ulaştı. Boeing ayrıca yeni 737 MAX teslimatlarına başlayarak 74 adet MAX teslimatı yaptı ve 529 adet rekor uçak teslimatına ulaştı. Boeing, 787 Dreamliner programında çift koridorlu uçaklarda rekor seviyede üretime devam etti ve yıl içerisinde 136 adet teslimat yaptı.

REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Boeing Ticari Uçaklar Başkanı ve CEO’su Kevin McAllister yaptığı açıklamada, “Rekor seviyedeki performansımız, dünyanın dört bir yanında müşterilerimize en yüksek yakıt tasarrufu sağlayan uçakları tasarlamak, üretmek ve teslimatını gerçekleştirmek üzere yenilikçi yöntemler geliştirmeye devam eden çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin göstergesidir. Siparişler incelendiğinde, 71 müşteri, liste fiyatı 134 milyar 800 milyon dolar olan 912 net sipariş vermiştir. Boeing’in bekleyen işleri toplamda, üretimi 7 yıla eşdeğer olan 5 bin 864 uçakla yıl sonunda rekor seviyeye ulaşmıştır” dedi.

"Güçlü satış faaliyeti geçen sene başlattığımız ultra verimli MAX 10 ve 737 MAX ailesi için talebin ve Boeing’in çift koridorlu uçak ailesine olan tercihin arttığını gösteriyor" diyen McAllister, “Önümüzdeki yıllarda planlanan üretim artışlarımız bu güçlü talebi karşılamak için tasarlandı” ifadelerini kullandı.

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