Ekonomi Borusan çocukların sesine kulak verdi
İŞ DÜNYASI

Borusan çocukların sesine kulak verdi

Borusan’ın 2018 Sürdürülebilirlik Raporu yayımlandı. “Dünya tek kullanımlık değil” sloganı kullanılan raporda çocukların sesine kulak verildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocukların hazırladıkları pankartlara rapor içinde yer verildi.
Çocukların hazırladıkları pankartlara rapor içinde yer verildi.

Borusan Holding ve Borusan Grup şirketlerinin 2018 yılında sürdürülebilirlik alanında yürüttükleri çalışmalar ve aldıkları sonuçlar Borusan 2018 Sürdürülebilirlik Raporu’nda kamuoyuyla paylaşıldı.

Tüm gezegende ve ekosistemde etkisini her geçen gün daha fazla göstermeye başlayan iklim krizini bu yıl Sürdürülebilirlik Raporu’na taşıyan Borusan, dünyanın geleceği konusunda sürdürülebilirlik paydaşlarından biri olarak kabul ettiği çocukların sesine kulak verdi.

Bu kapsamda yapılan atölye çalışmasında, Borusan çalışanlarının çocukları gelecekleriyle ilgili duydukları kaygıları paylaştılar ve pankartlara yazdıkları mesajlarla herkesi farkındalığa davet ettiler.

Çocukların hazırladıkları pankartlara rapor içinde yer verildi. “Dünya tek kullanımlık değil” sloganını benimseyen rapor, “Değer yaratan İş Anlayışı”, “Mutlu Borusanlılar” ve “Topluma Katkı” ana başlıkları altında hazırlandı.

Borusan şirketleri iklim kriziyle mücadele ediyor!

Faaliyet gösterdikleri farklı sektörlerde lider konumda olan Borusan Grubu; şirketlerinde doğal kaynak ve enerji kullanımını azaltan, atık oluşumunu engelleyen ve karbon ayak izini asgari seviyeye düşüren çevresel uygulamalar hayata geçiriliyor. Kaynakları etkin yöneterek iklim kriziyle mücadele yaklaşımı doğrultusunda üretilen çevre dostu çözüm ve hizmetler sürekli geliştiriliyor.

  • 2018 yılında toplam 7,96 milyon TL çevre yatırımı gerçekleştiren Borusan Grup şirketlerinde toplam 900 Borusan çalışanına 1.151 saat çevre eğitimi verildi.

Mutlu Borusanlılar

Borusan en önemli sermayesi olarak gördüğü insan kaynaklarının temel haklarını, sağlık, güvenlik ve refahını ön planda tutuyor. Etnik köken, cinsiyet, renk, ırk, millet, ekonomik durum ve dini inanç gözetmeksizin her türlü ayrımcılığın önüne geçmek ve fırsat eşitliği sağlamak için çaba gösteriyor.

Borusan, çalışanlarının sürekli gelişim içerisinde olmasını sağlayarak, çalışma motivasyonunu en üst düzeyde tutmayı amaçlıyor. Onların iş deneyimini daha iyi bir noktaya taşımak amacıyla, her yıl çalışan bağlılığı ve memnuniyeti ölçülüyor. Borusan Akademi çalışanların gelişimine destek veriyor.

Tedarikçiler değerleri benimsiyor

Borusan Grubu şirketlerinde; yasaları ihlal ettiği belirlenen, iş etiğine uygun davranmayan müşteri ve tedarikçilerle iş birliği yapılmıyor. 2015 yılında Denetim ve Satın Alma departmanlarının belirledikleri hedef doğrultusunda iş birliği yapılacak taşeron ve tedarikçiler tarafından imzalanmak üzere hazırlanan Borusan Grubu Tedarikçi Çalışma Koşulları Protokolü’nü imzalayan anlaşmalı tedarikçi sayısı 56’ya ulaştı.

Toplumsal kalkınmayı destekliyor!

Borusan sağladığı katkılarla toplumun refah ve gelişim seviyesini her gün daha yüksek bir noktaya çıkarmayı amaçlıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarında eğitim, kültür-sanat ve toplumsal cinsiyet eşitliği olmak üzere üç temel konuya öncelik veriyor. Borusan 2018 yılında Vakıf Yönetimi kararı ile Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından yürütülen kurumsal sosyal sorumluluk projelerine yaklaşık 12 milyon ABD doları bütçe ayırdı.

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