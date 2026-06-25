Bu ekonomik program miadını doldurdu

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, uygulanan sıkı para politikasının miadını çoktan doldurduğunu belirtti. İstanbul’da dün düzenlenen basın sohbet toplantısında sorularımızı cevaplandıran Özdemir, gelir dağılımını bozan ve sanayicinin krediye ulaşmasını zorlaştıran politikaların terkedilmesi gerektiğini söyledi. Seçici olmadan ve belli bir devlet politikası geliştirilmeden yapılacak bir faiz indirimi yeni âtıl kapasitenin oluşmasına neden olabileceğini vurgulayan Özdemir, “Hangi sektörün ucuz krediye ihtiyacı olduğunu ortaya koyan bir sanayi envanterine ihtiyacımız var. Bu konuda koordinasyonu devletin yapması gerekiyor” dedi. Savunma sanayiindeki başarıyı örnek gösteren Özdemir, Cumhurbaşkanlığı’na direkt bağlı olarak çalışan Savunma Sanayi Başkanlığı’nın yaptığı koordinasyona benzer bir yapılanmanın diğer sektörlerde de gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.





SEÇİCİ PARA POLİTİKASI ZAMANI

Bunun için “Ulusal Sanayi Planlama Kurulu” oluşturulması önerisinde bulunan Özdemir, MÜSİAD’ın da bu konuda bir çalışma yaptığının bilgisini verdi. Özdemir, “Sıkı para politikasından seçici para politikasına geçiş raporu hazırlıyoruz. 18 büyük Organize Sanayi Bölgesi belirledik. Buralardan saha bilgisi toplayacağız. Bu raporla ilgili geniş katılımlı bir kurul oluşturduk. Buradaki şirketlerimiz üzerine anlamlı bir envanter çalışması yapacağız. Canlı envanter tarzı bir çalışmayla durumu rakamlara dökmeyi planlıyoruz. Atıl kapasiteyi ortaya çıkarmak için önemli bir veri seti oluşacağını düşünüyoruz. Bu sorunun üzerine gidemezsek, orta gelir tuzağından çıkışı hızlandıramayız. Ucuz kredi dağıtıp yeni atıl kapasitelerin ortaya çıkmasının önüne geçilmesi lazım. Çünkü daha önce verilen ucuz krediler iyi değerlendirilmediği için atıl kapasite oluşmasına neden oldu” dedi.





2021’DEKİ HATAYI TEKRARLAMAYALIM

Mevcuttaki sıkı para politikasından çıkışı; faizi düşürelim ucuz kredi verelim diye dikkate alırsak 2021’de yaşadıklarımızı tekrar yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu anlatan Burhan Özdemir, şöyle devam etti: “Mevcut sıkı para politikasını bir çözüm olarak mı uygulayalım? Bu bir çözüm değil, ekonomik istikrarı sağlamak için uygulanan bir politika, ben bu süreyi çoktan doldurduğumuzu düşünüyorum şahsen. Evet o dalgalanmanın enflasyonun kontrol altına alınabilmesi, dövizde öyle veya böyle istikrarı sağlanabilmesi, ekonomik belirsizliklerin azalması için uygulandı sıkı para politikası. Üç aşağı beş yukarı mevcut sıkı para politikasının yapması gerekeni yaptığı ve bundan sonra bir paradigma değişikliğinin olması gerektiğini düşünüyorum.”





BU PROGRAMDAN ÇIKILMALI

Yaptığı önerinin uygulanan sıkı para politikası başarısız olarak gördüğü anlamına gelmediğini belirten Özdemir, “Altını çiziyorum. Uygulanması gereken politika kesinlikle buydu. Jeopolotik dengeler, dünyadaki siyasi iklim değişikliği nedeniyle çokça akamete uğradığı, kasise girdiği, yolunu şaştığı dönemler olsa da bundan sonra bundan çıkışın tamamlanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sanayicide ve piyasada faizlerin artık düşürülmesi gerektiği beklentisini sezinliyoruz. Seçici olmadan devletin yönlendirmesi olmadan yapılacak bir faiz düzenlemesinin ülkemizde geçmiş yıllarda oluşmuş âtıl kapasiteden daha derin izler bırakma riski görüyoruz” diye konuştu.





BU POLİTİKA HEDEF DEĞİL ARAÇTIR

Sanayi üretimini merkeze alan bir politika inşa etmemiz gerektiğinin altını çizen MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, “Aksi halde para politikalarıyla üzerinden hareketle hiçbir şeyin değişmeyeceğini biliyoruz. İçinde bulunduğumuz dünyada mevcut jeopolitik gelişmelere ve ülkemizin de sanayi alt yapısını dikkate alırsak bizim problemimizi tek başına mota mot para politikasının çözme ihtimali yok. Sıkı para politikası uygulama amacınız makro ekonomik istikrarı sağlamaktır. Bu bir araçtır, nihai hedef değildir. Ekonomiyi büyütmek için uygulanan bir program değildir” açıklamasını yaptı.





Devlet koordine etmeli

Özdemir, şu öneride bulundu: “Burada yapılması gereken şey devletin koordinasyonuyla özel sektörün piyasayı kendi başına optimal bir seviyeye taşıması pek mümkün değil. Kendimce bir tesis kuruyorum. O tesis bana göre fizibıl ama gerçekten ülkede bu tesise ihtiyaç var mı? Bunun belirlenmesi lazım. Sorunlarımızı birebir sıkı para politikasıyla çözemeyeceğimizi gördük ve anladık. Bu programdan atıl kapasite var, hangi sektörlerde ithalata bağımlıyız gibi sorular cevaplandırıldıktan sonra sanayi tesislerinin kurulmasına izin verilmesi lazım. Bu konuda bir devlet koordinasyonuna ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bundan hareketle hangi sektörün ucuz krediye ihtiyaç yar, hangisinin yok veya verseniz de oluşacak âtıl kapasite nedeniyle bir fayda sağlamayacak bunun tartışılması gerekiyor.



