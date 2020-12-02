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Ekonomi Bu yıl 7 bin kişiyi işe aldık
İŞ DÜNYASI

Bu yıl 7 bin kişiyi işe aldık

Bu yıl 7 bin kişiyi işe aldık

Turkcell Grup; bu yılı toplam 7 bin kişilik ek istihdamla tamamlıyor. Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Gelecek yıl da artan iş hacmimize bağlı olarak ailemizi büyütmeye ve ülkemiz için istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla biz Türkiye’nin bu anlamda önemli oyuncularından biriyiz” dedi.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Murat Erkan
Murat Erkan

Turkcell, 2020’yi 7 bin kişiye yakın istihdam sağlayarak kapatmayı planlıyor. Turkcell’in konsolide bazda toplam gelirlerinin 3. çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,1 artarak 7,6 milyar liraya çıktığını, Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar’ın (FAVÖK) 3,4 milyar liraya ulaştığını aktaran Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, “Turkcell olarak gerek operasyonel gerek finansal anlamda kuvvetli bir yıl geçirdik. Yılı kuvvetli geçirmemizi sağlayan şey de planlamayı önceden doğru bir şekilde yapmak oldu” diye konuştu.

TEKNOLOJİ İYİ SINAV VERDİ

Murat Erkan, “İş Dünyası Söyleşileri” kapsamında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen 2020’de sektörde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi, gelecek yıldan beklentilerini paylaştı. Bu yıl Kovid-19’un yanısıra Türkiye’de sel ve deprem gibi doğal afetlerin de yaşandığına işaret eden Erkan, bu durumun bütün kesimlerde türbülansa neden olduğunu, telekom ve teknoloji sektörünün ise iyi bir sınav verdiğini söyledi.

YATIRIMA DEVAM

  • Turkcell’in, pandemi döneminde işe alım süreçlerine duraksamadan devam ettiğini bildiren Erkan, şunları söyledi: “Bizim Turkcell olarak gerek Türkiye’de gerek iştiraklerimizde her yıl istihdam açısından bir büyüme trendimiz var. Bu yıl sonu itibarıyla grup olarak toplam 7 bine yakın istihdam sağlamış olacağız. Gelecek yıl da artan iş hacmimize bağlı olarak ailemizi büyütmeye ve ülkemiz için istihdam sağlamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla Türkiye’nin bu anlamda önemli oyuncularından biriyiz. Kaliteli istihdama yatırım yapmaya devam edeceğiz. Sadece bünyemize çalışan katmıyoruz, onlara ciddi bilezikler de takıyoruz. Turkcell grubunda çalışmış, hizmet vermiş arkadaşlarımız başka görevlere geçtiklerinde ülkeye çok önemli değerler katıyor. Örneğin, yaklaşık 3 yıldır siber güvenlik kampları yapıyoruz.”

SİBER GÜVENLİĞE ÖZEL ÖNEM

Eekan, "Siber güvenlik çok kritik noktalara erişti, artık en ücra köşedeki bireylere kadar insanların canını yakıyor. Makine öğrenmesi, yapay zeka, 5G gibi teknolojilerde de kamplara devam ederek çalışanlarımızı geliştireceğiz" diye konuştu.

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