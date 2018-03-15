EkonomiBugün başladı 300 TLye 20 dakikada kurulacak
İŞ DÜNYASI

20 dakikada 300 TL'ye şirket kurulabilecek

Bugün başladı: 300 TL'ye 20 dakikada kurulacak

Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yürürlüğe giren düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından şirket kuruluşu işlemlerinde gerçekleştirilmesi gereken 7 prosedür artık bire indi. Bugünden itibaren imza onayı ve defter onayı sadece ticaret sicili müdürlüklerinde gerçekleştirilebilecek. Daha önce 2 bin lirayı bulan masraflar ise 300 TL'ye kadar indirilirken, 3 günü bulan şirket kurulumları ise 20 dakikaya düştü.

Haber MerkeziAA
20 dakikada 300 TL'ye şirket kurulabilecek
20 dakikada 300 TL'ye şirket kurulabilecek

Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile "Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"in Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesini ardından şirket kurmak için artık noter, banka ve Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) gitmeye gerek kalmayacak.

7 PROSEDÜR 1'E İNDİ

Sadece ticaret sicili müdürlüklerine gitmek yeterli olacak. Böylece 7 prosedür bire inmiş olacak ve tek kurumda, hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan şirket kurulabilecek.

İMZA İMKANI

Bu kapsamda, kurucusu gerçek veya tüzel kişi olan şirketlerin kuruluş sözleşmelerine, ticaret sicili müdürlüklerinde yetkilendirilmiş personel huzurunda imza atılabilmesine imkan sağlandı.

SGK'YA OTOMATİK KAYIT

Bununla birlikte SGK kaydı otomatik gerçekleştirilecek. Rekabet Kurumu payı yine aynı müdürlüklerde alınacak. Limited şirketlerde yüzde 25 sermaye blokajı kaldırılacak ve Maliye Bakanlığı sadece risk bazlı yoklamaya gidecek.

MASRAF DÜŞÜŞÜ AYRI MOTİVASYON

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan İstanbul Ticaret Sicili Müdürü Avukat İbrahim Halil Kızılelma, artık girişimcilerin çayını içip, gazetesini okurken şirketini kurabileceğini belirterek, "Bugün ilk defa vatandaş, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'ne gelip şirketini çok kısa bir sürede kurdu. Başka herhangi bir devlet kurumuna veya bankaya gitmek durumunda kalmadı." dedi.

3 GÜNLÜK İŞ 20 DAKİKAYA İNDİ

Kızılelma, eskiden bu işlemlerin 2-3 gün sürdüğünü, artık 20 dakikada halledilebileceğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce 2 bin lirayı bulan masraflar 300 TL'ye indirildi. Eminönü merkez binasının yanı sıra Maltepe, Şişli ve Esenler olmak üzere İstanbul'da 4 şube ile hizmet veriyoruz. Bugün buraya gelerek kısa sürede tek noktadan işlemlerini halleden kişiler de oldukça memnun. Ayrıca masrafın düşmüş olması da girişimci için ayrı bir motivasyon kaynağı oldu. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) ile birlikte bürokratik prosedürlerin çoğu azaltıldı. İleride vatandaşın buraya gelmesine dahi gerek kalmayacak. MERSİS'e elektronik imza ile girerek bütün işlemlerini oturduğu yerden yapabilecek."

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