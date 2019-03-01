Burgan Bank 2018 yılı karını açıkladı

Sağlam mali yapısı ve güçlü sermayedarının desteği ile istikrarlı büyümesini sürdüren Burgan Bank’ın, geçen yılın aynı dönemine göre konsolide mali tablolarında aktif büyüklüğü yıllık yüzde 18 artışla 22 milyar TL’ye, nakdi kredileri yüzde 13 artışla 17,5 milyar TL’ye, toplam müşteri mevduatı yüzde 12 artış ile 9,9 milyar TL’ye yükseldi.

Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam eden Burgan Bank’ın, 2018 yılında özkaynakları 1,9 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil özkaynakları ise 3,5 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı; konsolide bazda yüzde 18,5 solo bazda ise yüzde 20,7 olarak gerçekleşti.

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