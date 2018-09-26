Çalışanını BES'e dahil etmeyene ceza

Türkiye Sigorta Birliği (TSB) yaptığı açıklamada 1 Temmuz 2018 itibarıyla 10-49 arasında çalışan sayısı olan işyerlerinin otomatik katılım uygulaması ile bireysel emeklilik sistemine girmeleri gerektiğini, çalışanlarını otomatik katılım kapsamında sisteme dahil etme yükümlülüğünün işverenlerde olduğunu, bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda, işverenlerin cezai müeyyide ile karşı karşıya kalacağını belirtti.

TSB, 1 Ocak 2017’de başlayan otomatik katılım uygulamasına sırasıyla 1000 ve üzeri; 250-999; 100-249; 50-99 çalışanı olan işyerleri belirlenen takvime göre kademeli olarak çalışanlarını sisteme dahil edildiğini belirterek, kademeli geçişte en son Temmuz ayı itibarıyla çalışan sayısı 10 ile 49 arasında olan işyerleri dahil edilmeye başlandığını vurguladı. Sisteme dahil olmak için işverenlerin emeklilik şirketlerine başvurmaları gerekiyor

Türkiye Sigorta Birliği’nin açıklamasına göre, özel sektörde faaliyet gösteren işverenlerin mevzuat kapsamındaki çalışanlarını bireysel emeklilik sistemine (BES) dahil etme ve katkı payı ödemelerini çalışanlarının maaşlarından keserek emeklilik şirketine iletme yükümlülükleri bulunduğu belirtildi. Bunun için işverenlerin öncelikle bir emeklilik şirketi ile emeklilik sözleşmesi akdetmeleri gerektiği ve emeklilik şirketleri süreç konusunda son derece deneyimli ve işverenlere her türlü kolaylığı sağlayan alt yapıları hazırlamış durumda oldukları vurgulandı. Henüz sisteme dahil olmayan işverenler bir emeklilik şirketine başvurarak yapılması gerekenler hakkında ayrıntılı bilgi alabileceği vurgulandı.

Özellikle 10-49 arasında çalışanı olan işyerleri segmentinde otomatik katılıma ilişkin farkındalık oldukça düşük olduğu bildirilirken, çoğu işveren ve çalışan sisteme dahil olunması gerektiğinin farkında olmadığı belirtilerek, işverenler kapsamda olup olmadıklarını en son SGK’ya yaptıkları bildirimde bulundukları çalışan sayısına göre tespit edebilecekler. Gerek çalışanlarının hak kaybına yıl açmamak, gerek mevzuata göre parasal müeyyideleri olduğundan, işverenlerin duyarlı olmaları önem taşıdığı ifade edildi.

İşverenlere cezai yükümlülükler söz konusu

Yürürlükteki mevzuat kapsamında işverenlerin çalışanlarını sisteme dahil etmelerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerinin denetimi yetkisi; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda olduğu belirtilirken. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa göre işverenin yükümlülükleri her bir çalışan ve işlem bazında değerlendirdiği kaydedildi.

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İşverenlerin bu kapsamda emeklilik sözleşmesi akdederek çalışanlarını sisteme dahil etmeleri, katkı payını doğru bir şekilde çalışanın maaşından keserek emeklilik şirketine zamanında ve tam olarak yatırmaları gerektiği vurgulandı. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işverenler için yaptıkları her bir ihlal için 100 TL idari para cezası söz konusu olabileceği ifade edildi.

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