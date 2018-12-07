Ekonomi Çalışanlara bir maaş ikramiye
İŞ DÜNYASI

Enflasyonla mücadeleye destek için çalışanlara bir maaş ikramiye verdiler

Çalışanlara bir maaş ikramiye

Çorum'un Sungurlu ilçesinde iki fabrikanın yöneticileri, enflasyonla mücadele kapsamında çalışanlarına bir maaş ikramiye verdi, ürün ve hizmetlerinde de indirim uyguladı. Firma yöneticilerinden Zeki Öztekin "Biz hükümetimize, devletimize güveniyoruz. Onlara güvendiğimiz için de Almanya'dan yeni makine ve ekipman getirdik. Bu makineleri yeni yatırımla bir an önce faaliyet geçirerek ekonomiye katkı yapmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

AA
Enflasyonla mücadeleye destek için çalışanlara bir maaş ikramiye verdiler.
Enflasyonla mücadeleye destek için çalışanlara bir maaş ikramiye verdiler.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak koordinesinde açıklanan Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı kapsamında ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar asgari yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firmalara, Sungurlu-Samsun kara yolunda faaliyet gösteren Sun-Ka Kağıt Karton ve Karton Ambalaj şirketleri de eklendi.

Program kapsamında, yöneticiliklerini Zeki ve Levent Öztekin kardeşlerin yaptığı iki ayrı firmada istihdam edilen 150 kişiye bir maaş ikramiye verildi, ayrıca firmaların ürün ve hizmetlerinde de asgari yüzde 10 indirim uygulandı.

Yöneticilerden Zeki Öztekin yaptığı açıklamada, dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelerden dolayı Enflasyonla Topyekün Mücadeleye Destek Programı'na destek vermek için karar aldıklarını söyledi.

Programın açıklandığı tarihten itibaren ürün ve hizmet fiyatlarında yüzde 10’luk bir indirime gittiklerini ayrıca çalışanlara da bir maaş ikramiye verdiklerini vurgulayan Öztekin, "Yönetim olarak şirketlerimizin her zaman en değerli kaynakları olarak gördüğümüz çalışanlarımıza, ekonomik dalgalanmalara karşı bu zor günleri daha iyi geçirebilmeleri için bir miktar destek vermek istedik. Bu kış aylarında yaşayabilecekleri zorlukları beraber üstlenelim istedik." dedi.

"DEVLETİMİZE GÜVENİYORUZ"

Yaklaşık 30 yıllık bir firma olduklarını ve yaptıkları üretimle ekonomiye katkı sağladıklarını dile getiren Öztekin, şöyle devam etti:

"Geri dönüşüm firmasıyız. Sıfırdan katma değer üretiyoruz. Hurda ve atık kağıtları ekonomiye geri kazandırıyoruz. 150 çalışanımızla Türkiye ve Çorum ekonomisine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Biz hükümetimize, devletimize güveniyoruz. Onlara güvendiğimiz için de Almanya'dan yeni makine ve ekipman getirdik. Bu makineleri yeni yatırımla bir an önce faaliyete geçirerek ekonomiye katkı yapmak istiyoruz. Böylelikle çoğunluğu kadınlardan oluşan ilave 50 kişiye daha istihdam sağlayacağız."

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"ÖRNEK OLMASI GEREKEN BİR DAVRANIŞ"

Çalışanlardan Kenan Erkan da fabrika yöneticilerine teşekkür ederek şu ifadelerde bulundu:

"Yöneticilerimiz, enflasyonun artışından dolayı iyi bir miktarda bize yardımda bulundular. Çok teşekkür ediyoruz. İçinde bulunduğumuz koşullarda belki birçok firma kapanıyor veya zor duruma düşüyor. Çoğu fabrikalarda işçiler ücretsiz izne gönderiliyor. Bu ortamda bize bir maaş ikramiye verdiler. Örnek olması gereken bir davranış."

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