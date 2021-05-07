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Ekonomi Çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi uzatıldı
İŞ DÜNYASI

Çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi uzatıldı

İçişleri Bakanlığınca muafiyet kapsamındaki işveren ve çalışanların manuel olarak doldurdukları “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresi 12 Mayıs Çarşamba günü saat 24.00’e kadar uzatıldı.

Haber Merkezi İHA
Çalışma izni görev belgesi formunun geçerlilik süresi uzatıldı
Çalışma izin formu belgesinin süresi uzatıldı.

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması” konulu genelge gönderdi. Genelgede, tam kapanma döneminde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksama yaşanmaması için sokağa çıkma kısıtlaması muafiyeti getirilen işkolları ve görevlilerin tespit edilerek duyurulduğu hatırlatıldı.

Genelgede tam kapanma sürecinde muafiyet kapsamında bulunan işkollarında üretim faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak ve muafiyetlerin suistimal edilmesini önlemek amacıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf iş yerlerinde görevli kişilere e-başvuru sistemi üzerinden “çalışma izin belgesi” veya manuel olarak doldurularak çalışan ve iş yeri yetkilisince imzalanıp onaylanan “çalışma izni görev belgesi formunu” alma ve denetimlerde ibraz etme zorunluluğunun getirildiği kaydedildi.

Tam kapanma sürecinde muafiyet tanınan sektör çalışanlarına yönelik e-başvuru sistemi üzerinden bugün itibarıyla 9.5 milyona yakın başvurunun neticelendirildiği ve muafiyet nedeni, güzergahı ve zamanı ile kısıtlı olacak şekilde çalışma izni görev belgesi düzenlendiği belirtildi.

NACE kodu eşleşme hatası, muafiyet kapsamındaki bir iş yerinde görev yapmasına rağmen alt işvereninin muafiyet kapsamında olmaması nedeniyle çalışma izni görev belgesi alamayanlar ile erişim hatası gibi geçici durumlar göz önünde bulundurulduğunda sistem üzerinden görev belgesi alınamamasının üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinde herhangi bir aksamaya yol açmaması için Ek’te yer alan ve işveren ile çalışanın beyanı/taahhüdüyle manuel doldurularak imza altına alınan “çalışma izni görev belgesi formunun” geçerlilik süresinin 12 Mayıs Çarşamba günü saat 24.00’e kadar uzatıldığı ifade edildi.

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