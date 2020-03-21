Ekonomi Çamaşır suyuna talep 10 kat arttı
İŞ DÜNYASI

Çamaşır suyuna talep 10 kat arttı

Koronavirüs riskine karşı kişisel hijyene ve yaşam alanlarının temizliği önemle vurgulanıyor. Hastane, okul, iş yerleri gibi toplu yaşam alanları ile evlerin virüse karşı temizlemek isteyenler, çamaşır suyuna talebi 10 kat arttırdı.

Haber Merkezi İHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Yüksek bulaşıcılık riski taşıyan koronavirüs, havada bir süre asılı kaldıktan sonra yüzeylerde de bir süre daha yaşamaya devam ettiği belirtiliyor. Virüse karşı alınabilecek en önemli tedbir ise yaşam alanları ve sürekli temas edilen noktaların sık sık temizlenmesi. Son iki haftada çamaşır suyuna talebin normalden 10 kat arttığı belirtiliyor.

Çamaşır suyuna talebin salgınla birlikte artışa geçtiğini ancak bu talebi karşılayacak güçte olduklarını belirten Koruma Temizlik A.Ş. Genel Müdürü İmer Özer, "Koronavirüs salgını ile birlikte hijyen ve temizlik ürünlerine büyük bir talep var. Çamaşır suyu talebi son iki haftada 10 kat arttı ama kimsenin endişesi olmasın, Türkiye’ye yetecek çamaşır suyumuz var. Günde 3 milyon şişeye kadar çamaşır suyu üretebilme kapasitemiz bulunuyor. Çamaşır suyu üretiminin ana hammaddesi olan klorda dışa bağımlı değiliz. Ülkemizdeki pek çok çamaşır suyu markasının üretimine kesintisiz devam ediyoruz." diye konuştu.

"İhtiyacımız kadar çamaşır suyu alalım"

Halk sağlığının korunması açısından üstlendikleri sorumluluğun bilinciyle aralıksız çalıştıklarının altını çizen Özer, "Türkiye’nin koronavirüs ile mücadelesinde başarılı olacağına inanıyoruz. Biz halkımızın sağlığı için tüm fedakarlığı göstererek işimizin başındayız. İhracatçı bir şirket olmamıza rağmen önceliğimizi iç piyasadan gelen siparişlere vermiş durumdayız. Bu süreçte herkesin sakin olması gerekiyor. Halkımızdan da çamaşır suyunu ihtiyaçları kadar almaya özen göstermelerini istiyoruz." dedi.
Özer, üretimin sürekliliği açısından yerli sanayi yatırımlarının öneminin bu gibi dönemlerde daha iyi anlaşıldığını vurgulayarak, "Grup olarak her zaman ülkemizin menfaatlerini ön plana alırız. İçinden geçtiğimiz bu zor günler, şimdiye kadar ülkemize duyduğumuz güvenle yaptığımız yatırımların doğruluğunu bir kez daha gösterdi. Bundan sonra da yerel ve ulusal yönetimlerin desteği bizimle olduğu sürece ülkemiz için üretme ve yeni yatırımlara devam etme kararlılığındayız." şeklinde sözlerine son verdi.

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