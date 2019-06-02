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Ekonomi Cari açığa karşı 5 milyar dolarlık ilaç
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İŞ DÜNYASI

Cari açığa karşı 5 milyar dolarlık ilaç

Türkiye genelinde 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilmesi gerekiyor. Yenilenecek konutların eski ısıtma sistemlerine sahip olduğuna dikkat çeken Baymak CEO’su Ender Çolak, bu yapılarda enerji verimliliği sağlanması ve tasarruflu ürünler kullanılmasının Türkiye’ye 4-5 milyar dolar tasarruf getireceğini vurguladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Baymak CEO’su Ender Çolak
Baymak CEO’su Ender Çolak

Dünyada hızla değişen ekonomik güç dengeleri ısınma sektöründe yansımasını tam konsantre halde buluyor. Baymak CEO’su Ender Çolak, ısıtmada dünyasının merkezinin artık Avrupa olmadığını, bu alanda G7 ülkeleri, içinde Türkiye'nin de bulunduğu E7 ülkeleri karşısında giderek önemini yitirdiğine dikkat çekiyor.

Global ekonomik konjonktürün, E7 ülkelerinin 2050'de açık ara dünya ekonomisinin liderleri olacağını gösterdiğini belirten Çolak, “Güç bir dönemden geçiyor olabiliriz ama çalışmaktan ve üretmekten asla vazgeçmemeliyiz. Biz de rotamızı ihracata çevirdik ve ihracat ciromuzu 2019 yılında euro bazında yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz" diyor.

10 YILDA ISINMA PAZARINDA BÜYÜK DEĞİŞİMLER YAŞANACAK

Isınma sektöründe çok köklü değişimler yaşandığına dikkat çeken Çolak bu değişimi, "Yapılan araştırmalar 10 yıl içinde Avrupa'da kombi ve kazan pazarının yüzde 30 oranında daralacağını, katı yakıtlı kazan pazarının da zaman içinde yok olacağı gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı projeksiyonlarında, 2060 yılına kadar dünyada kullanılan elektriğin yarısından fazlasının güneş enerjisiyle üretileceği ve sera gazı emisyonlarını önemli ölçüde azaltacağı öngörülüyor. Avrupa'da doğal gazdan elektriğe hızlı bir geçiş yaşanırken konutlarda da hem ısıtma hem de soğutma ihtiyacı ısı pompası gibi elektrikli ürünlerle sağlanmaya başladı. Önümüzdeki 10 yılda, Avrupa'da ısı pompası pazarının dört katına çıkmasını bekliyoruz.

BDR Thermea'nın kısa süre önce Techneco şirketini satın alması bizi grup olarak ileriye taşıdı. Türkiye'de ısı pompası pazarında, son iki yılda tek haneli büyüme yaşanırken biz yüzde 48 büyüdük” sözleriyle özetliyor. Türkiye’de son iki yılda doğal gaz tüketiminde hem havaların sıcaklığı hem de fiyatların artması nedeniyle düşüş yaşandığını vurgulayan Çolak, öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım oranlarının da giderek arttığını hatırlatıyor. EPDK’nın lisanssız elektrik üretimi limitini 1 MW’tan 5 MW’a çıkarmasıyla artık ısınmada da elektrik enerjisinin kullanım oranının artacağını belirten Çolak, “Bu nedenle tüketiciler artık doğal gaz yerine elektrikle ısınmayı tercih edecek. Bu da ısı pompalarına olan ihtiyacı ve talebi artıracak” diyor.

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5 MİLYAR DOLARLIK FIRSAT!

Çolak sözlerini şöyle sürdürüyor: "Sürdürülebilirlik ve iklim değişikliğiyle mücadele devletlerin değil, şirketlerin ve bireylerin de sorumlulukları arasında yer alıyor. ErP ile gelen yoğuşmalı teknoloji zorunluluğu yüzde 30'a varan enerji tasarrufu sağlayacak. Bu yaklaşık 1,5 milyar dolar tasarruf anlamına geliyor. Bu anlamda ErP hem çevreye hem de ülke ekonomisine çok fazla katkı sağlıyor. Tabi ki 2018'de Enerji Verimliği Direktifi (ErP) nedeniyle Türkiye'de kombi pazarında yüzde 10 küçülme yaşandı. 2019'da ise yüzde 15'e yakın bir küçülme öngörülüyor. Bu arada kentsel dönüşüm kapsamında Türkiye genelinde önümüzdeki 20 yılda 14 milyon konutun elden geçirilmesi planlanıyor. Çoğunluğunda eski ısıtma sistemlerinin kullanıldığı bu yapılarda enerji verimliliği sağlanırsa büyük oranda tasarruf mümkün. Ayrıca daha az elektrik harcayan ürünlerin kullanılması durumunda ise Türkiye, yılda yaklaşık 4-5 milyar dolarlık tasarruf edebilir. Bu arada çatı tipi güneş paneli uygulamaların yaygınlaşması da çok önemli."

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