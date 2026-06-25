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ÇAYKUR yaş çay budama bedellerini üretici hesaplarına aktardı

ÇAYKUR yaş çay budama bedellerini üretici hesaplarına aktardı

17:5625/06/2026, Perşembe
AA
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2026 yılı budama döneminde 177 bin 731 üretici çay budadı.
2026 yılı budama döneminde 177 bin 731 üretici çay budadı.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, bu yıla ilişkin yaş çay budama bedellerinin üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

ÇAYKUR'dan yapılan açıklamada, 2026 yılı budama döneminde 177 bin 731 üreticinin 70 bin 612 dekar alanda budama gerçekleştirdiği belirtildi.

Üreticilerin yaş çay budama bedeli olarak 2 milyar 595 milyon lira almaya hak kazandığını aktarılan açıklamada, paranın banka hesaplarına yatırıldığı, yarından itibaren çekilebileceği kaydedildi.



#ÇAYKUR
#Rİze
#yaş çay budama bedelleri
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