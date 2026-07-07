ÇAYKUR'dan yüzde 15'lik artış zam: İşte yeni fiyat listesi

Kredi sisteminde teminat duvarı

Türkiye'de yatırım yapmak isteyen şirketler, kredi masasına çoğu zaman proje dosyalarından önce tapu ve teminat belgeleriyle oturuyor. Gelişmiş ekonomilerdeki kredi kararlarında nakit akışı ve iş planı öne çıkarken, Türkiye'de arsa, bina ya da taşıt teminatı finansmana erişimin en belirleyici koşulları arasında yer alıyor. Uzmanlar, üretim odaklı büyümenin güçlenebilmesi için kredi sisteminin taşınmaz odaklı yapıdan uzaklaşarak şirketlerin potansiyelini ve üretim kapasitesini daha fazla dikkate alması gerektiğini vurguluyor.