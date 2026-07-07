ÇAYKUR'dan yüzde 15'lik artış zam: İşte yeni fiyat listesi
ÇAYKUR, kuru çay fiyatlarına ortalama yüzde 15 zam yaptı. Bakanlık onayının ardından yeni fiyatlar 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününden itibaren uygulanmaya başladı.
ÇAY İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), kuru çay fiyatlarına 2026 yılı içerisindeki üçüncü zammını yaptı. Ortalama yüzde 15 oranındaki fiyat artışı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayının ardından 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek.
Son zamla birlikte yıl başından bu yana kuru çay fiyatlarındaki toplam artış yüzde 40'a ulaştı.
Yaş çay alım fiyatı 35 TL olmuştu
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılı yaş çay alım fiyatını kilogram başına 35 TL olarak açıklamıştı. Böylece yaş çay alım fiyatında geçen yıla göre yaklaşık yüzde 38'lik artış gerçekleşmişti.
SON ARTIŞA GÖRE BİR KİLOLUK ÇAYKUR PAKETLERİN RESMİ İNTERNET SİTESİNDEKİ SATIŞ FİYATI ŞÖYLE OLDU:
Filiz Çayı 1000 gr - 436 lira
Tiryaki Çayı 1000 gr- 400 lira
Turist Çayı 1000 gr - 409 lira
Kamelya Çayı 1000 gr - 392 lira
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