Cigit'ten Filistin'e anlamlı destek: 'Gazze'nin tüm mazlum ve masum çocuklarına' mesajıyla herkese örnek oldu

Binlerce masum sivil ve çocuğun katledildiği Gazze için destekler çığ gibi büyürken; doğa dostu, ünlü organik çocuk ve giyim markası 'Cigit Consept' de bebek katili İsrail'in orantısız gücü karşısında tarafını belli etti. Gazzeli çocuklar için destek veren

in bu hareketi diğer tüm markalara örnek oldu.