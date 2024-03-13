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Ekonomi

Cigit'ten Filistin'e anlamlı destek: 'Gazze'nin tüm mazlum ve masum çocuklarına' mesajıyla herkese örnek oldu

Katil İsrail ordusu binlerce masum çocuğun ölümüne neden olan Gazze'deki soykırımına devam ederken katliama karşı ses çıkaran markalardan biri de doğa dostu, organik çocuk ve giyim markası 'Cigit Consept' oldu. 'Cigit Consept' web sitesinin üzerine eklediği "Gazze'nin tüm mazlum ve masum çocuklarına" mesajıyla bebek katili İsrail'e tepkisini belli ederken Filistinli çocukların yanında olduğunu vurguladı.

16:07 - 13/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:08 - 13/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Cigit CONSEPT'TEN Filistin'e destek
Cigit CONSEPT'TEN Filistin'e destek

Katil İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isim ve markalar da İsrail karşıtı duruşları ve mesajlarıyla Gazze'ye destek vermeye devam ediyor.


Binlerce masum sivil ve çocuğun katledildiği Gazze için destekler çığ gibi büyürken; doğa dostu, ünlü organik çocuk ve giyim markası 'Cigit Consept' de bebek katili İsrail'in orantısız gücü karşısında tarafını belli etti. Gazzeli çocuklar için destek veren
in bu hareketi diğer tüm markalara örnek oldu.
Markanın web sitesinde yer alan Filistin bayrağı ve büyük harflerle yazılı olan '
GAZZE'NİN TÜM MAZLUM VE MASUM ÇOCUKLARINA'
mesajı Cigit'in İsrail'e tepkisini gözler önüne serdi.

Cigit Consept hakkında

2010 yılında faaliyete başlayan Cigit Consept, çocuk ve bebek ürünlerinde üst düzey kaliteli ürünler sunmasıyla kısa süre içinde anne babaların ilgisini çeken bir marka haline geldi. Doğa dostu, organik kumaş içeren bebek ve çocuk giyim ürünleri özenle tasarlayan
'Cigit consept'
çocuk sağlığına ekstra özen gösteriyor.

#Cigit Consept
#Gazze
#Filistin
#destek
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