Cigit'ten Filistin'e anlamlı destek: 'Gazze'nin tüm mazlum ve masum çocuklarına' mesajıyla herkese örnek oldu

Cigit CONSEPT'TEN Filistin'e destek
Katil İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları devam ederken dünyanın farklı ülkelerinden ünlü isim ve markalar da İsrail karşıtı duruşları ve mesajlarıyla Gazze'ye destek vermeye devam ediyor.
Binlerce masum sivil ve çocuğun katledildiği Gazze için destekler çığ gibi büyürken; doğa dostu, ünlü organik çocuk ve giyim markası 'Cigit Consept' de bebek katili İsrail'in orantısız gücü karşısında tarafını belli etti. Gazzeli çocuklar için destek veren
in bu hareketi diğer tüm markalara örnek oldu.
Markanın web sitesinde yer alan Filistin bayrağı ve büyük harflerle yazılı olan '
GAZZE'NİN TÜM MAZLUM VE MASUM ÇOCUKLARINA'
mesajı Cigit'in İsrail'e tepkisini gözler önüne serdi.
Cigit Consept hakkında
Cigit Consept hakkında
2010 yılında faaliyete başlayan Cigit Consept, çocuk ve bebek ürünlerinde üst düzey kaliteli ürünler sunmasıyla kısa süre içinde anne babaların ilgisini çeken bir marka haline geldi. Doğa dostu, organik kumaş içeren bebek ve çocuk giyim ürünleri özenle tasarlayan
'Cigit consept'
çocuk sağlığına ekstra özen gösteriyor.
#Cigit Consept
#Gazze
#Filistin
#destek
1 saat önce