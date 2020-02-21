Ekonomi Koronavirüs kayısıyı da vurdu
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Çin’e kayısı ihracatı durdu

Koronavirüs kayısıyı da vurdu!

Çin’de binlerce kişiyi etkileyen ve her geçen gün birçok insanın ölümüne yol açan koronavirüsü (Covid-19), Malatya’nın en önemli ihracat ürünü olan kayısıyı da etkiledi. Geçen yol 3 bin 200 ton kayısının ihraç edildiği Çin ile virüs nedeniyle ihracat durdu.

Haber Merkezi İHA
Çin'e kayısı ihracatı 2019’da 3 bin 200 tona kadar ulaşmıştı.
Çin'e kayısı ihracatı 2019’da 3 bin 200 tona kadar ulaşmıştı.

2018 de girilen Çin Pazarı’na geçtiğimiz yıl 3 bin 200 ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken, ortaya çıkan virüs salgını nedeniyle şuan ihracat durma noktasına geldi.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Çin’in Hubei eyaleti Wuhan şehrinde ortaya çıkan salgın nedeniyle bu ülkeye şuan kayısı ihracatının durmuş durumda olduğunu ifade etti.

İHRACAT DURDU!

Uzun zamandır uzak doğu pazarında Çin’e kayısı ihracatı üzerinde çalıştıklarını belirten Özcan, “2019 yılında kayısı ihracatında Çin’de adeta bir patlama yaşandı. 2018’de 600 ton olan kayısı ihracatı 2019’da 3 bin 200 tona kadar ulaştı. Ama maalesef yaşanan bu virüs salgını ile ihracat durmuş durumda” dedi.

2019 yılında Çin'e kayısı ihracatında adeta patlama yaşanmıştı.

FUAR İPTAL OLABİLİR

Çin’de yaşanan bu krizin ister istemez kayısıyı da etkilediğini belirten Başkan Özcan, önümüzdeki Mayıs ayında Çin’in Şanghay şehrinde yapılacak gıda fuarının da iptal edilme riskinin olduğunu söyledi. Bu fuara Malatyalı kayısı ihracatçılarının ciddi şekilde hazırlandığını ifade eden Özcan, “Bizim ihracatçılar ciddi anlamda hazırlık yaptı bu fuar için. Bu yaşanan krizden dolayı fuarın büyük ihtimal iptal olma durumu söz konusu. Henüz resmi bir iptal söz konusu değil ama bu krizin bu hızla devam ettiğini düşünürsek çok önemli gördüğümüz bu fuarda iptal edilebilir” ifadelerine yer verdi.

DİĞER PAZARLAR İLE KAPATILACAK

Uzak Doğu pazarına açılma konusunda yaşanan bu salgından dolayı kayısının da nasibini aldığını dile getiren Özcan, buradaki açığı ise diğer pazarlarda kapatmak için çalışacaklarını söyledi. Malatya’dan şuanda 112 ülkeye kuru kayısı ihracatının yapıldığını belirten Özcan, geride kalan Ocak ayında 700 ton artış ile 9 bin tonluk bir ihracat rakamına ulaştıklarını da söyledi.

Çin’in Şanghay şehrinde yapılacak gıda fuarının da iptal edilme riski var.

Noel tatili dolayısıyla ABD ve Avrupa da ciddi bir kayısı satışının olduğunu ifade eden Özcan, “Ocak ayında 24 milyon dolarlık bir ihracat girdisi sağlandı. Ayrıca şuan üretici fiyatlarına da yüzde 15 artış yaşandı. 4 numara dediğimiz kayısının üreticideki fiyatı 11 TL’den 12,5 TL’ye çıktı” diye konuştu.

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