Çinli dev şirket İstanbul'da test üretimine başladı

Tuzla’da 12 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrika, Çin menşeli cep telefonu markası OPPO tarafından akıllı telefon üretim tesisine dönüştürüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşviki ile desteklenen OPPO’nun üretim tesisinde kurulum çalışmalarına kasım ayı itibarıyla başlandı.
Fabrikada yaklaşık 3 ay içinde SMT üretim bandı ve tüm sistemler kuruldu. Deneme üretimi aşamasında önemli sayıda yeni istihdam oluşturuldu.
Çok yakında “Made in Türkiye” ibareli, OPPO marka akıllı telefonlar raflardaki yerini alacaK.
Test üretimine başlayan fabrika resmi açılış töreni için gün sayıyor. Fabrikada tam kapasite üretime geçilmesiyle yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.