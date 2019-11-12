Ekonomi Çinli havayolu şirketi Dimes ikram edecek
İŞ DÜNYASI

Çinli havayolu şirketi Dimes ikram edecek

Yılda 110 milyonu aşkın yolcu ile dünyanın en büyük 7 havayolu arasında yer alan China Eastern Airways, First Class ve Business Class yolcularına sunduğu ikramlarda Dimes ürünlerine yer verecek. Dimes ürünleri, beş yıl olarak öngörülen iş birliği uyarınca, China Eastern Airways’in Online kataloğunda da satışa sunulacak.

Haber Merkezi DHA
China Eastern Airways, First Class ve Business Class yolcularına sunduğu ikramlarda Dimes ürünlerine yer verecek.
China Eastern Airways, First Class ve Business Class yolcularına sunduğu ikramlarda Dimes ürünlerine yer verecek.

Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, işbirliği anlaşmasını, China Eastern Airlines (CEA) özel davetlisi olarak gittiği Çin’in Şanhay kentinde imzaladı.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Şanhay Başkonsolosu Sabri Tunç Angılı’nın katılımı ile düzenlenen imza törenine, China Eastern Airlines (CEA) Genel Müdürü Li Yang Ming ve Genel Müdür Yardımcısı Tian Niu Wen ile Dimes Satış Direktörü Selim Can Devrim de katıldılar. Törende ayrıca, China Eastern Aviation Import & Export Corporation Genel Müdürü Zhang Hong da hazır bulundu.

Çin medyasının büyük ilgi gösterdiği Dimes Genel Müdürü Ozan Diren, Çin devlet televizyonu CCTV’ye de özel bir röportaj verdi.

China Eastern Airlines’ın, iç hatlardaki yaygın erişiminin yanı sıra, uluslararası hatlardaki güçlü büyümesi, modern uçak filosu ve nitelikli hizmetleriyle dünya çapında saygı uyandırdığını ifade eden Ozan Diren, “Ürünlerimizle, dünya havacılığının önde gelen markalarından birinin misafirlerine sunduğu uçuş deneyiminin bir parçası olacağız. Ülkemizin bereketli topraklarının ve tarım üreticilerinin emeğinin meyvesini, katma değerli ürünlere dönüştürmekten kastımız tam olarak budur. İş birliğimiz, Dimes için olduğu kadar ülkemiz ekonomisi açısından da büyük ve önemli bir adım olma özelliği taşıyor” dedi.

CCTV özel röportajında, Ozan Diren’e eşlik eden China Eastern Air Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Parti Liderlik Grubu Sekreteri Liu Shaoyong, müşterilerine en iyisini en kalitelisini en uygun şekilde sunmak için büyük araştırmalar sonucu Türkiye’yi ve Türkiye’nin en büyük ve en güvenilir üreticisi olan Dimes’i seçtiklerini ifade etti.

İş birliği ile ilgili olarak Şanhay’da bulunan Dimes üst yönetimi, burada bir toplantı gerçekleştirdikten sonra, ülkenin uluslararası iş dünyası ilişkileri ilgili en önemli etkinliği olarak gösterilen Çin Dış Teşebbüs İş birliği Forumuna (Chinese-Foreign Enterprise Cooperation Forum) katıldılar. İmza töreni de burada gerçekleştirildi.

TİM Başkanı Gülle: İstanbul'u küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz
EKONOMİ
TİM Başkanı Gülle: İstanbul'u küresel tasarım merkezine dönüştüreceğiz
İstanbul için tehlikeli uyarı

İstanbul için tehlikeli uyarı

"15 gündür var, akşamları maskesiz dışarı çıkmayın."
Tek tehdit Mavi Balina değil

Tek tehdit Mavi Balina değil

Bağımlılık yapan oyunlar gençleri ölüme götürüyor.
Okul yolunda tehlike

Okul yolunda tehlike

​Sultangazi'de öğrenciler hafriyat kamyonlarının arasında 4 km yol yürüyor.
Kışkırtmalara rağmen devam ediyor

Kışkırtmalara rağmen devam ediyor

​Milli Savunma Bakanlığından Türk-Rus devriyesi açıklaması.
Brezilya'da<br>beyaz çöl

Brezilya'da
beyaz çöl

​Kalbinde masmavi göller barındıran çöl ziyaretçilerini bekliyor.
Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

Yıllık 2 milyar lira katkı sağlayacak

​Türkiye'nin ikinci en büyüğü enerji üretimine hazırlanıyor.
Egzozcuya 600 bin TL'lik ihale

Egzozcuya 600 bin TL'lik ihale

​Şişli Belediyesi'nden 100 TL sermayeli şirkete 'çağırma usulü' ihale.
Bana<br> 'Robin Hood' deyin

Bana
'Robin Hood' deyin

​Veresiye defterlerini kapatıp 1000'er TL dağıttı.
Denizde<br>büyüyen tehlike

Denizde
büyüyen tehlike

Marmara ve Karadeniz'de de görülmeye başladı.
İlişkiler için son fırsat

İlişkiler için son fırsat

Erdoğan'ın Washington ziyareti sancılı dönemi sonlandırabilir.

Evinin önünde şehit ettiler

Evinin önünde şehit ettiler

​İsrail askerleri evinin önündeki yangını söndürmeye çıkan Ömer Bedevi'yi şehit etti.
Gökkuşağı dağları

Gökkuşağı dağları

​Peru'da yer alan yeryüzünün boya paleti.
Bu anneler gelmese<br> okul gezileri olmaz

Bu anneler gelmese
okul gezileri olmaz

​Alouane, okul gezilerinde başörtüsünü yasaklamaya hazırlanan Fransa'daki çifte standardı anlattı.
Kadın turiste <br>demir sapladı

Kadın turiste
demir sapladı

İstanbul'daki dehşette, saldırganı vatandaşlar etkisiz hale getirdi.
Ucuza<br>20 milyon m2 arazi

Ucuza
20 milyon m2 arazi

81 ilde yer alan arsalar için tek bir şart bulunuyor.
Dünyada az<br>sayıda ülkede var

Dünyada az
sayıda ülkede var

​Türk Silahlı Kuvvetlerine 10 yeni Korkut teslimatı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.