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Ekonomi Amerikalı içecek devi 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak
İŞ DÜNYASI

Coca-Cola 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak

Amerikalı içecek devi 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracak

Koronavirüs salgını Amerikalı içecek devi Coca-Cola'yı da vurdu. Yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle işletme modelinde yapılanmaya giden şirket 1200'ü Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Şirketten yapılan açıklamada, salgının, söz konusu değişikliklerin nedeni olmadığı ancak şirketin daha hızlı hareket etmesi için bir "katalizör" görevi gördüğü belirtildi.

2 BİN 200 KİŞİYİ İŞTEN ÇIKARACAK

Coca-Cola'nın, Kovid-19 salgınının etkisiyle gittiği yeniden yapılanma kapsamında, 1200'ü Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 2 bin 200 kişinin işten çıkarılmasının planlandığı aktarıldı.

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ABD basınında yer alan haberlerde, geçen yılın sonunda 86 bin 200 çalışanı bulunan şirketin iş gücünde, yaklaşık yüzde 12'lik bir azalma olacağı kaydedildi.

Söz konusu işten çıkarmaların, yaklaşık 500'ünün, Coca-Cola'nın Atlanta'daki merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.

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