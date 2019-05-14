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Ekonomi Cooppertoneu 550 milyon dolara aldı
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İŞ DÜNYASI

Cooppertone'u 550 milyon dolara aldı

Nivea markasının sahibi Beiersdorf AG, Bayer'in ABD'deki güneş bakım ürünleri markası Cooppertone'u 550 milyon dolar karşılığında satın aldı.

Haber Merkezi DHA
Cooppertone
Cooppertone

Bayer, 63 milyar dolarlık Monsanto alımını finanse etmek üzere Coppertone, Dr. Scholl ve başka bazı markalarını satmayı planladığını Kasım ayında açıklamıştı.

Beiersdorf AG, geçen yıl ABD'de 213 milyon dolarlık satış yapan Coppertone'u satın alarak, ABD'deki varlğını daha da genişletiyor.

Media.Bayer'in haberinde, "1944 yılında kurulan Coppertone ABD pazarına sürülen ilk güneş bakım ürünü markası oldu. New Jersey Whippany merkezli şirket, ABD ve Kanada'nın yanında Çin pazarına da satış yapıyor.

Beiersdorf CEO'su Stefan De Loecker, "Bu işlem, bizim sürdürülebilir büyüme ve çerçevesi yeni C.A.R.E. stratejimizde oluşturulan deri bakım ürünleri alanına yatırım hedeflerimiz ile uyumludur. Deri bakımı Beiersdorf'un işlerinin merkezindedir" dedi.

Bayer Tüketici Sağlığı Bölümü Başkanı ve Yönetim Komitesi Üyesi Heiko Schipper de, "Coppertone markesına yatırım yapacak ve büyümesini sürdürecek doğru bir ortak bulduğumuza inanıyorum. Coppertone markasının Beiersdorf bünyesinde bir üst düzeye yükselmesini umuyoruz" dedi. Bayer Coppertone markrasını 2014 yılında satın almıştı.

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