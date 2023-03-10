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Ekonomi

Deprem bölgesine telekomünikasyon desteği: BAE'li şirketten 5,5 milyon dolar

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli telekomünikasyon şirketi Etisalat, ''asrın felaketi'' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde telekomünikasyon sektörüne 20 milyon dirhem (yaklaşık 5,5 milyon dolar) tutarında destek sağladığını açıkladı.

11:21 . 10/03/2023 Cuma
AA
Etisalat'tan deprem bölgesine telekomünikasyon desteği

Etisalat'tan deprem bölgesine telekomünikasyon desteği

Ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan haberde, Etisalat şirketinin, Türkiye'de depremlerin vurduğu bölgelerdeki altyapının yeniden inşasına katkı için telekomünikasyon ekipmanları gönderdiği belirtildi.

Bu desteğin BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla başlatılan "Yiğit Süvari 2" operasyonu kapsamında sağlandığı aktarıldı.

Etisalat şirketinin toplam 20 milyon dirhem (yaklaşık 5,5 milyon dolar) değerinde telekomünikasyon ekipmanı gönderdiği kaydedilen haberde, söz konusu ekipmanların, dost ülke Türkiye'de depremlerden etkilenen bölgelerdeki mobil operatör baz istasyonlarındaki hasarın giderilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.

BAE telekomünikasyon şirketi Etisalat, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Türkiye ve Suriye'yle görüşmeleri bir hafta süreyle ücretsiz yapmıştı.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan'ın direktifleri doğrultusunda 7 Şubat'ta Türkiye ve Suriye'de depremden zarar görenlere destek için "Yiğit Süvari 2" operasyonu başlatılmıştı.


#BAE
#deprem bölgesi
#telekomünikasyon
#destek
1 saat önce
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Deprem bölgesine telekomünikasyon desteği: BAE'li şirketten 5,5 milyon dolar
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