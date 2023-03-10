Deprem bölgesine telekomünikasyon desteği: BAE'li şirketten 5,5 milyon dolar

İHH İnsani Yardım Vakfı, bir aylık süreç içerisinde 7 bin 21 arama kurtarma görevlisi ve yardım gönüllüsü ile depremden etkilenen illerde faaliyet gösterdi. Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, gıda, barınma, giyecek gibi birçok alanda milyonlarca insana destek ulaştırıldı. Destekler sürerken Kahramanmaraş ve Adıyaman’da bin 100 adet konteynerin kurulumu için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.