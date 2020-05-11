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Ekonomi Dezenfektanda 10 kat artış
İŞ DÜNYASI

Dezenfektan ihracatı 10 kattan fazla arttı

Dezenfektanda 10 kat artış

Türkiye'nin dezenfektan ihracatı, yılın ilk 4 ayında (ocak-nisan) 2019'un aynı dönemine göre 10 kattan fazla artışla 8,6 milyon dolardan 90 milyon dolara çıktı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) açıklamasına göre, Türkiye'nin üretimden gelen gücü koronavirüs salgını döneminde bir kez daha kendini gösterdi.

Sağlık ve hijyen gereçleri alanındaki üretim, dünyaya kepenk indirten salgın günlerinde ülkeye önemli bir döviz girdisi sağladı. Özellikle dezenfektan ve kolonya ihracatı rekor artış gösterdi.

Yılın ilk 4 ayında dezenfektan ihracatı 2019'un aynı dönemine göre 10 karttan fazla artışla 8,6 milyon dolardan 90 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde kolonya ihracatı ise 2,7 milyon dolardan 7,5 milyon ulaştı.

"Bu alanlarda ihracat ve yatırım artacak"

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Adil Pelister, artış trendinin ihracat kısıtlamalarının kaldırılması ve yeni üretim hatlarının da eklenmesiyle artacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Olağanüstü süreçlerden geçtiğimiz bu günlerde Türkiye'nin ihracattaki ikinci büyük sektörü olan kimya sektörümüzün gücünü bir kez daha görmüş olduk. Salgın dönemindeki ihracat kısıtlamalarına karşın, özellikle dezenfektan ihracatında geçen yılın ocak-nisan dönemine oranla 10 katı aşan bir artış yaşadık. Tüm dünyada ve ülkemizde yavaş yavaş kendini hissettiren normalleşme süreçlerine karşın temizlik, hijyen ve dezenfektan konusundaki alışkanlıkların yerleşeceğini düşünüyoruz. Bu artış trendi de yeni üretim hatlarının eklenmesine katkı sağlayacaktır."

"Yurt içi talep nisanda yüzde 30-40 arttı"

Pelister, yurt içinde nisanda söz konusu ürünlerde talebin yüzde 30-40 civarında arttığını ve bazı firmaların hızlı adaptasyon yapıp üretmedikleri veya az ürettikleri bu kalemlere talep doğrultusunda ağırlık verdiğini bildirdi.

Medikal, kozmetik ve kimyevi maddelerin ihracatındaki ön izin şartının 2 Mayıs'ta kaldırılmasıyla dış satış süreçlerinin yeniden hızlanacağını aktaran Pelister, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu konuda İKMİB olarak sektör STK'larımızla ciddi katkımız oldu. Bunun olumlu etkisini de önümüzdeki aylarda görmeye başlayacağız. Mayıs ve hazirandaki kademeli normalleşme süreciyle toparlanmanın olacağına inanıyoruz. Yeni normalleşme süreciyle ilerleyen dönemde ülkemizin bu süreci yönetmedeki olumlu algısını fırsata çevirmek için birlikte çalışmaya, üretmeye ve ihracata devam etmemiz çok önemli. Hem sektörümüzde hem de ülkemizin önünde yeni fırsatlar oluşacağına inanıyoruz."

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