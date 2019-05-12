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Ekonomi DHMİ 112 hava trafik kontrolörü alacak
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İŞ DÜNYASI

DHMİ 112 hava trafik kontrolörü alacak

DHMİ 112 hava trafik kontrolörü alacak

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü tarafından 112 hava trafik kontrolörü istihdam edilecek.

Haber Merkezi AA
112 hava trafik kontrolörü istihdamı için sınav açıldı.
112 hava trafik kontrolörü istihdamı için sınav açıldı.

DHMİ'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, havalimanlarında görevlendirilmek üzere Genel Müdürlükçe 12 Asistan Hava Trafik Kontrolörü, 100 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü alımı için sınav açıldı.

Başvurular, 13-30 Mayıs tarihlerinde "http://isbasvuru.dhmi.gov.tr" adresinden yapılacak, şahsen ve posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecek.

Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınava çağrılacak adaylara ilişkin liste ile sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste, sınav tarihi, yeri ve saati, "www.dhmi.gov.tr"de ilan edilecek.

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