Disney en büyük işten çıkarma dalgasını başlatıyor

Bayramın ilk günü gelen çifte indirimin ardından akaryakıta bugün bir kez daha indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 47 kuruş düştü. Fiyat değişikliği nedeniyle motorinin fiyatı İstanbul dahil bazı şehirlerde 19 lira seviyelerine geriledi.