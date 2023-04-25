Disney en büyük işten çıkarma dalgasını başlatıyor

Disney
En son işten çıkarmalar, Disney'in eğlence bölümü olan ESPN'i, Disney Parks'ı, Deneyimler ve Ürün bölümünü etkileyecek.
İşten çıkarmalarla 5,5 milyar dolarlık maliyet tasarrufu yapılması planlanıyor.
Ancak işten çıkarmaların, Disney'in tema parkları ve tatil yerlerindeki ön saflarda çalışan saatlik çalışanları etkilemesi beklenmiyor.
Şirket, yaz başlamadan önce toplam yedi bin kişiye ulaşacak üçüncü ve son işten çıkarma dalgasının beklendiğini söyledi.
Yedi bin işten çıkarma, küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 3'ünü temsil ediyor.