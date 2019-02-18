DKV Türkiye üst yönetiminde atama

Türkiye’de akaryakıt kartı ve tamamlayıcı yol hizmetleriyle faaliyet gösteren Avrupa’da sektörün lider firması DKV Euro Service’de önemli bir görev değişikliği gerçekleşti. 10 yılı aşkın süredir DKV Türkiye’de görev yapan Deniz Çokcoş Sezer, 1 Şubat 2019 itibariyle DKV Türkiye Ülke Müdürü olarak yeni görevine atandı.

Türkiye’nin lider lojistik şirketlerinde 15 yılı aşkın süre satış ve iş geliştirme konularında çalışan Çokcoş Sezer, DKV’de görev yaptığı süre boyunca DKV’nin Rusya, Gürcistan ve Hırvatistan operasyonları kapsamında pek çok başarılı projede önemli roller üstlendi. Deniz Çokcoş Sezer evli ve iki çocuk sahibi.

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