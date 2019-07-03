Dr. Öz’ün sağlık tavsiyeleri BİP’te

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, özel bir buluşma için İstanbul’a geldi. İletişim ve yaşam platformu BiP’in, kullanıcılarına sunduğu Dr. Öz ve Ekibi kanalındaki yeniliklerin anlatıldığı basın toplantısının ev sahipliğini Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ yaptı. Kalp cerrahı Doç. Dr. Halit Yerebakan, yaşam koçu ve fitness uzmanı Doris Hofer ile şef Ece Zaim de uzmanlık alanlarındaki en yeni ve önemli bilgileri kanalda paylaşıyor. Dr. Öz ve Ekibi” BiP kanalı 100’den fazla dil bilen, 38 milyon indirilme sayısıyla 192 ülkede hizmet veren ve günde 450 milyon mesaj gönderilen 260 bin takipçiyle en çok ilgi gören kanalları arasında bulunuyor.

HAYATA DOKUNUYORUZ

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Telekom sektörü artık ses ve kısa mesajdan ibaret değil. Hem veriyi iyi kullanan hem de bunu yaparken insanların hayatına dokunan dijital servisler geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını çok önemsiyoruz. Bu anlamda Türkiye’de üretilen verinin işlenmesi sürecinde yerli istihdamı destekliyor, ham verinin işlenerek finansal değeri yüksek ihracat ürünlerine dönüşmesi hedefiyle çalışıyoruz. Bugün itibariyle Turkcell olarak 38 ülkeye dijital servis ve ürünlerimizi ihraç ediyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN SAĞLIĞI İÇİN

Öz, “Türk vatandaşlarının yararına uyarlamayı dört gözle bekliyorum. Türkiye'nin sağlığını iyileştirelim, böylece birbirimizden daha fazla keyif alalım” dedi.

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3 ÖNEMLİ TAVSİYE

Bunlardan birincisi sağlıklı yaşam. Genel bilgilerin yanısıra gündelik hayatta uygulanacak öneriler, faydalı bilgiler video anlatımlı ve makale formatında aktarılıyor. İkincisi, ideal beslenme. Sağlıklı ve lezzetli tarifler, özel beslenme gerektiren hastalıklara ilişkin öneriler, gıdaların faydalarından maksimum düzeyde nasıl yararlanılabileceği ve besinlerin vücudumuza olan etkileri detaylı şekilde bulunabiliyor. Üçüncüsüyse kolay egzersiz. Kanalın önemli içerikleri arasında bulunan bu konuda, herhangi bir alete, spor salonuna ihtiyaç duymadan, gün içinde spora vakit ayıramamaktan şikayet edenlerin bahanelerini ortadan kaldıracak çözümler anlatılıyor. Vücuda iyi gelecek egzersiz önerileri kanalı takip edenlere sunuluyor.



