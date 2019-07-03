Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Ekonomi Dr Özün sağlık tavsiyeleri BİPte
İŞ DÜNYASI

Dr. Öz’ün sağlık tavsiyeleri BİP’te

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, ekibiyle birlikte sağlıklı yaşam tavsiyelerini BİP kanalında tanıtacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Öz (Soldan 3)
Mehmet Öz (Soldan 3)

Dünyaca ünlü doktor Mehmet Öz, özel bir buluşma için İstanbul’a geldi. İletişim ve yaşam platformu BiP’in, kullanıcılarına sunduğu Dr. Öz ve Ekibi kanalındaki yeniliklerin anlatıldığı basın toplantısının ev sahipliğini Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ yaptı. Kalp cerrahı Doç. Dr. Halit Yerebakan, yaşam koçu ve fitness uzmanı Doris Hofer ile şef Ece Zaim de uzmanlık alanlarındaki en yeni ve önemli bilgileri kanalda paylaşıyor. Dr. Öz ve Ekibi” BiP kanalı 100’den fazla dil bilen, 38 milyon indirilme sayısıyla 192 ülkede hizmet veren ve günde 450 milyon mesaj gönderilen 260 bin takipçiyle en çok ilgi gören kanalları arasında bulunuyor.

HAYATA DOKUNUYORUZ

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, “Telekom sektörü artık ses ve kısa mesajdan ibaret değil. Hem veriyi iyi kullanan hem de bunu yaparken insanların hayatına dokunan dijital servisler geliştirmemiz gerekiyor. Türkiye’nin verisinin Türkiye’de kalmasını çok önemsiyoruz. Bu anlamda Türkiye’de üretilen verinin işlenmesi sürecinde yerli istihdamı destekliyor, ham verinin işlenerek finansal değeri yüksek ihracat ürünlerine dönüşmesi hedefiyle çalışıyoruz. Bugün itibariyle Turkcell olarak 38 ülkeye dijital servis ve ürünlerimizi ihraç ediyoruz" diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN SAĞLIĞI İÇİN

Öz, “Türk vatandaşlarının yararına uyarlamayı dört gözle bekliyorum. Türkiye'nin sağlığını iyileştirelim, böylece birbirimizden daha fazla keyif alalım” dedi.

REKLAM
  • 3 ÖNEMLİ TAVSİYE
  • Bunlardan birincisi sağlıklı yaşam. Genel bilgilerin yanısıra gündelik hayatta uygulanacak öneriler, faydalı bilgiler video anlatımlı ve makale formatında aktarılıyor. İkincisi, ideal beslenme. Sağlıklı ve lezzetli tarifler, özel beslenme gerektiren hastalıklara ilişkin öneriler, gıdaların faydalarından maksimum düzeyde nasıl yararlanılabileceği ve besinlerin vücudumuza olan etkileri detaylı şekilde bulunabiliyor. Üçüncüsüyse kolay egzersiz. Kanalın önemli içerikleri arasında bulunan bu konuda, herhangi bir alete, spor salonuna ihtiyaç duymadan, gün içinde spora vakit ayıramamaktan şikayet edenlerin bahanelerini ortadan kaldıracak çözümler anlatılıyor. Vücuda iyi gelecek egzersiz önerileri kanalı takip edenlere sunuluyor.


Hacı adayları yakınlarına BiP ile bağlanacak
TEKNOLOJİ
Hacı adayları yakınlarına BiP ile bağlanacak

Dünyada sıcak saatler

Dünyada sıcak saatler

​Washington, Moskova ve Brüksel'de acil toplantılar yapıldı.
Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Esrarengiz diplomaside denizaltı detayı!

Denizaltı kazası çok önemli soru işaretleri barındırıyor.
Etiyopyalılar sokaklarda

Etiyopyalılar sokaklarda

İsrail işgal polisi, Etiyopyalı bir genci öldürmüştü.
BAE silahlarına soruşturma

BAE silahlarına soruşturma

​ABD silahları Libya'da Hafter'in cephanesinde çıkmıştı.
Avrupa Birliği liderini seçti

Avrupa Birliği liderini seçti

AB Komisyon Başkanlığına Leyen atandı.
Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa 100 bin puanını aştı

Borsa, 3 aydan sonra ilk defa 100 binin üzerine çıktı.
Göz göre göre<br>yalan söyledi

Göz göre göre
yalan söyledi

Fahrettin Altun'dan Kılıçdaroğlu'na 'özür dile' çağrısı.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​Pençe Harekatı ile koordineli olarak vuruldu.
Araç sahipleri dikkat

Araç sahipleri dikkat

Zorunlu trafik sigortasının yeni teminat tutarları belli oldu.
Tünel savaş<br>alanına döndü

Tünel savaş
alanına döndü

​İstanbul'daki kazada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Sıcak hava<br>dalgaları artabilir

Sıcak hava
dalgaları artabilir

Uzmanlar, dikkat çeken raporu açıkladı.
Vekil sayıları değişti

Vekil sayıları değişti

Yeni dönemde ​İstanbul'un milletvekili sayısı düştü.
İşgal hattına<br> 'Türk Kalkanı'

İşgal hattına
'Türk Kalkanı'

​Türkiye, Libya ile deniz sınırı anlaşması yapabilir.
Yeni transfer<br>İstanbul'da

Yeni transfer
İstanbul'da

​Fenerbahçe'nin yeni transferi imza için geldi.
Hakkari'de<br>ele geçirildi

Hakkari'de
ele geçirildi

​Valilik fotoğrafları paylaştı.
Hiçbir şekilde<br> izah edilemez

Hiçbir şekilde
izah edilemez

Türkiye'den BM'deki YPG/PKK skandalına kınama.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.