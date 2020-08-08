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Düğün salonlarında doluluk yüzde 70'e çıktı

Koronadan dolayı erteleyenler peş peşe düğün yapıyor: Doluluk yüzde 70'e çıktı

Koronavirüs salgını nedeniyle üç ay kapalı kalan ve normalleşme adımlarının atılmasıyla 1 Temmuz itibariyle yeniden kapılarını açan düğün salonlarında doluluk oranları yüzde 70'e kadar çıktı. Salgın nedeniyle evlenecek çiftlerin ağırlıkla kır düğünlerini tercih ettiği belirtilirken, salonlarda ise sosyal mesafe ve maske gibi koronavirüs tedbirlerine uyulduğu vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle faaliyetlerine ara verilen düğün ve toplantı salonlarının 1 Temmuz'dan itibaren yeniden hizmete başladığını söyledi.

  • Düğün ve toplantı salonlarının hizmet vermeye başlamasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Sönmez, düğünlerle birçok sektörde hareketlilik yaşandığını anlattı.

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KURALLARA UYULUYOR

Sönmez, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen tüm kurallara uyduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"İstanbul'da normalleşme döneminde 1150 düğün salonunda hizmet veriyoruz. Sektördeki arkadaşlar belirlenen tüm kurallara uyuyor. Salonlarda sosyal mesafenin korunması, hijyen olayları, düğün anında maske takılması, takıların yakalara takılmasına izin verilmiyor. Salonlara giren herkesin ateşi ölçülüyor, masalar arasındaki mesafelere dikkat ediliyor. Artık düğünler değişti. Yeni format üzerine olan düğünlere insanlar da alıştı."

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"DÜĞÜNLERDEKİ İLGİDEN MEMNUNUZ"

Koronavirüs nedeniyle nisan, mayıs ve haziran ayında birçok düğünün ertelendiğini hatırlatan Sönmez, "Temmuzdan beri düğünlerde bir yoğunluğumuz mevcut. İstanbul'da normalleşme dönemi düğünlerinde salonlardaki doluluk oranı yüzde 70'e çıktı. Şu anda düğünlerdeki ilgiden memnunuz." ifadelerini kullandı.

  • Sönmez, çiftlerin kır düğünlerine ilgisinin olduğunu, eylül ayından sonra mevsimsel şartlar nedeniyle kapalı alan düğünlerinin sayısının daha da artacağını söyledi.

SOKAK DÜĞÜNÜ YASAKLANSIN

Bazı insanların düğün salonlarında oyunlu düğün yapılmasına izin verilmediği için sokak ve köy düğünlerine yöneldiğine işaret eden Sönmez, vaka sayısında artış yaşanmaması için bu düğünlerin de yasaklanması gerektiğini sözlerine ekledi.

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