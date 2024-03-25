Dünya için bir saat ver: Saat&Saat WWF’in 'Dünya Saati' etkinliğine katıldı

Dünyaca ünlü markaların Türkiye’deki tek yetkili distribütörü Saat&Saat, sürdürülebilir bir gelecek için sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl da gezegenin içinde bulunduğu iklim krizine dikkat çekmek için WWF’in 2007’den bu yana sürdürdüğü Dünya Saati uygulamasına katılan Saat&Saat, tüm Türkiye genelindeki çalışanlarına bir saatliğine ışıklarını kapatma çağrısı ve WWF’in doğa ile ilgili önerilerini duyurdu.

Sosyal medya hesaplarından yaptığı çağrıyla, iklim krizi ve doğa kayıplarına karşı farkındalık yaratmayı amaçlayan Saat&Saat, tüm saat tutkunlarını da bu etkinliğin bir parçası olmaya davet etti. Sadece 1 saatlik elektrik kullanımını azaltmanın yanı sıra WWF’in Dünya Saati uygulamasına katılmak için önerdiği aktivitelere de çağrı yapan Saat&Saat, balkonda sebze yetiştirebileceğini, doğa ile ilgili bir belgesel izlenebileceğini, doğada sevdikleriyle vakit geçirebileceğini, doğayla ilgili kitap okuyabileceğini ya da doğa temizliği yapıp ağaç dikebileceğini önererek, herkesi gezegenin geleceği ile ilgili adım atmaya davet etti.