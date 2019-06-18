Ekonomi Dünya perakendesinin başına Özgür Tort seçildi
İŞ DÜNYASI

Dünya perakendesinin başına Özgür Tort seçildi

Dünyanın önde gelen perakende ve hızlı tüketim ürünleri üreticisi şirketlerin çatı kuruluşu olan Consumer Goods Forum’un Yönetim Kurulu’nda 2013 yılından bu yana görev alan Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, haziran itibarıyla CGF’nin Dünya Perakende Başkanı oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özgür Tort
Özgür Tort

Global olarak toplam 3,5 trilyon avro cirosal bir büyüklüğü temsil eden CGF’nin Yönetim Kurulu’ndaki halihazırda tek Türk temsilci olan Özgür Tort, gelecek 2 yıl süresince CGF Eş Başkanlığı’nı, üretici alanındaki eş başkan, Danone CEO’su Emmanuel Faber ile birlikte üstlenecek.

EN BÜYÜKLER BİR ARADA

Dünyanın önde gelen 27 perakendeci ve 26 üretici firmanın dünya başkanlarından oluşan CGF Yönetim Kurulu, biri perakendeci, diğeri üretici firmaları temsilen 2 eş başkan tarafından yönetiliyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Özgür Tort, CGF’nin dünyanın en büyük şirketlerini bir araya getirdiğini belirterek, sürdürülebilirlik, verimlilik iş sonuçlarının çevreye etkileri, bunları iyileştirmenin yolları ve sektörün gelecekte karşılaşabileceği zorluklara küresel kapsamda çözümler üretildiğini bildirdi.Tort, CGF’nin küresel kapsamı ve amacı doğrultusunda benzersiz bir kuruluş olduğunu aktardı.

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