​ebebek 'Torunun için EVDE KAL' diyor

Dünya çapında pandemi ilan edilen Koronavirüs (Covid -19) salgını sebebiyle alınan önlemler hızla artıyor. Salgın, hayatı risk bakımından en çok 65 yaş ve üzeri insanları etkiliyor.

Salgınla mücadele etmenin en etkili yollarından biri, sosyal hayata bir süreliğine de olsa kısıtlamalar getirmek.

ebebek tarafından hazırlanan ve toplumsal bilinçlenmeye katkı sağlaması amaçlanan iletişim çalışmasında küçük bir bebek aile büyüklerini arayarak, tatlı bir dille evde kalmalarını tembihliyor.

Hep büyükler söyleyecek de küçükler mi söz dinleyecek… Bu defa küçükler söylüyor, büyükler söz dinliyor. #torununiçinEVDEKAL