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Ekonomi Elmada sevindiren izin 210 milyon dolarlık pazara mal satılacak
İŞ DÜNYASI

Elmada sevindiren izin: 210 milyon dolarlık pazara mal satılacak

Tayland'ın, yılda 210 milyon dolarlık ithalatını yaptığı elmanın Türkiye'den ihracatına izin vermesi sektör temsilcilerini sevindirdi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Dünyanın dört bir yanına Türk meyvesini ulaştıran üreticiler, bir yandan da yeni pazar arayışını sürdürüyor. Son dönemde Uzak Doğu'ya açılan iş adamları, yavaş yavaş olumlu dönüşler almaya başladı.

Geçen yıl Çin'in Türkiye'den kiraz alımına yeşil ışık yakması, bir bakıma diğer meyvelere de kapı araladı.

Son olarak Tayland, Türkiye'den elma alacağını açıkladı. Yılda yaklaşık 90 milyon dolarlık elma ihracatı yapan Türkiye, Tayland ile yapılacak bağlantılarla bu rakamı daha üst seviyelere çıkartabilecek.

  • Tayland gibi büyük bir pazardan aldıkları güzel haberle heyecanlanan elma üreticileri bir yandan da bu ülkede kalıcı olmanın hesaplarını yapıyor.

''Tayland süreci inceliyor''

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaptığı açıklamada, Tayland Tarım ve Kooperatifler Bakanlığından gelen yetkililerin Türkiye'deki elma üretimi, ihracat, depolama gibi süreci incelediğini söyledi.

Tayland'ın, Türkiye'den taze elma ihracatının önünü açtığını hatırlatan Uçak, "Bununla ilgili 22 Nisan'da Tayland Resmi Gazetesinde bir duyuru yayımlandı. Böylelikle ülkemizden Tayland'a yaş meyve ihracatına ilişkin ilk iznin alınmış oldu. Konuyla ilgili nakliye metodu, bahçe gereksinimleri, kontrol ve paketleme sistemlerine ilişkin bildirim Tayland Tarım ve Kooperatifler Bakanlığı tarafından ayrıca iletilecek. Bizde bunları ihracatçılarımızla paylaşacağız." diye konuştu.

Tayland'ın elmaya talep konusunda çok büyük bir potansiyeli olduğuna dikkati çeken Uçak, bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceklerine inandığını dile getirdi.

Türkiye'nin 2019 elma ihracatının 90 milyon dolar olduğunu vurgulayan Uçak, "Tayland yılda 210 milyon dolarlık elma ithal eden bir ülke. Elma ile başlayan sürecin başka ürünlerde de devam edeceğini umuyoruz." dedi.

Uçak, konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının yoğun çaba sarf ettiğine değinerek, ihracatçılar adına bakanlık çalışanlarına teşekkür etti.

"Uzak Doğu Türk meyveleri için çok büyük bir pazar"

Tayland'a başta kiraz olmak üzere diğer ürünler için girişimlerin devam ettiğini belirten Uçak, "Tayland'ın ithal ettiği elma birim fiyatı yüksek olduğu için tercih edilebilir bir pazar. Dayanıklı ürün olduğu için ürün deniz yoluyla da gönderilebilir. Uzak Doğu genel olarak Türk meyveleri için potansiyel arz ediyor. İhracatçılarımızın bu fırsat ve potansiyelleri değerlendirmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs sürecinde ihracatını artıran nadir sektörlerden biri olduklarına dikkati çeken Uçak, salgın döneminde gıdaya ulaşmanın öneminin bir kez daha anlaşıldığını sözlerine ekledi.

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