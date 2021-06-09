Emlak Katılım'dan üç yeni şube daha

Emlak Katılım'dan yapılan açıklamaya göre, Mart 2019'da faaliyete geçen ve yılı 11 şube ile tamamlayan Emlak Katılım, geçen yıl şubeleşmeye hız vererek yıl sonu şube sayısını 50'ye taşıdı.

2021 yılında da Türkiye'nin dört bir yanında şubeleşme çalışmalarını hız kesmeden sürdüren banka, 3 yeni şubesini daha hizmete sundu. İstanbul İstoç, İkitelli Metro ve Afyonkarahisar şubelerini aynı anda açan Emlak Katılım, İstanbul'da 30, Türkiye genelinde ise toplam 65 hizmet noktasına ulaştı.

"Yeni ürün ve hizmetlerimizle farklılaşmayı sürdüreceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Emlak Katılım Genel Müdürü Nevzat Bayraktar, Emlak Katılım'ın 3 yeni şubesiyle sektöre ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktan dolayı memnuniyet duyduklarını aktararak, şunları kaydetti:

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"Müşterilerimize bulundukları lokasyonlarda ulaşmayı, yerel ekonomiye ve istihdama katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu hedef doğrultusunda şube ağımızı genişletmeyi ve sektörde yeni ürün ve hizmetler geliştirmek suretiyle farklılaşmayı sürdüreceğiz. İnsanı odağına alan, sürdürülebilir bir hizmet modeli anlayışı ile yaptığımız tüm çalışmalarda katılım bankacılığı etik ilke ve uygulamaları doğrultusunda hizmet üretiyoruz. Yeni hizmete açtığımız İstanbul İstoç, İkitelli Metro şubemiz ile doğal güzellikleriyle, ören yerleriyle ve termal tesisleriyle bir turizm cenneti olarak konumlanan Afyonkarahisar'daki ilk şubemizin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum."

Gayrimenkul sektörüne çözüm sağlayacak projeler

Emlak Katılım, başta gayrimenkul sektörü olmak üzere ekonomik büyüme ve istihdama katkısı yüksek olan stratejik sektörlere, sürdürülebilir ve herkes için erişilebilir finansman modelleri sunmak üzere çalışmalarına devam ediyor. Emlak Katılım, kentsel dönüşüm, enerji verimliliği, çevre duyarlılığı, yapısal kalkınma, sosyal konut ve müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılayacak projeler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Her biri ayrı ayrı uzmanlık alanlarında yer alan ana hedefindeki sektörler adına yeni ürünler geliştiren Emlak Katılım, gayrimenkul sektörü için önemli çözümler sağlayacak ürünlere imza attı. Gayrimenkul sektörü ile birlikte Türkiye'nin başlattığı kentsel dönüşüme katkı sunmak için de yeni bir ürün geliştirdi. "Tapu Güvenilir Hesap, Kentsel Dönüşüme yönelik dört ayrı iş modeli, Bina Tamamlama Sigortası, Birlikte Konut Finansmanı, Yeni Evini Bekletmeyen Finansman" gayrimenkul alanında yapılan çözümler ve ürünlerden bazılarını oluşturuyor.

Salgının etkisi ile daha hızlı gelişen dijital dünyanın etkilerini yakından takip eden Emlak Katılım, müşterilerine dijital odaklı yenilikçi çözümler sunmak üzere teknoloji yatırımlarını sürdürüyor. Emlak Katılım, iş yerlerinin kolay tahsilat yapmasına ve müşterilerin pratik bir şekilde ödeme yapabilmelerine imkan sağlayan yeni bir ödeme platformu olan CepPOS'u müşterilerinin hizmetine sundu. Farklılaşan müşteri ihtiyaçlarına yeni ürün ve hizmetlerle yanıt vermeyi hedefleyen Emlak Katılım, "EmlakFX" platformu ile müşterilerine en avantajlı kurlar, döviz alım-satım ve kıymetli maden alım-satım işlemlerini gerçekleştirilebilme imkanı sunuyor.

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