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Engel tanımayanların sendikası

Öz Taşıma İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Yasin Sevgili, ''Engelli çalışan üyelerimizle geleceğe umutla bakıyoruz'' dedi.

Haber Merkezi Diğer
Foto: Öz Taşıma İş Sendikası.
Foto: Öz Taşıma İş Sendikası.

Öz Taşıma İş Sendikası İstanbul İl Başkanı Yasin Sevgili, ''Üyelerimizin her sorununda çözüm ortağı olarak yanlarında yer alıyoruz. Engelli çalışan üyelerimizin kanunda ön görülen işler dışında kendi engellerini aşacak işlerde çalıştırılmaması ve devletimizin kendilerine sağlamış olduğu her türlü yasal indirimler ve desteklerin eksiksiz olarak ulaştırılması ve faydalanması ve aynı zamanda engel durumlarıyla ilgili tedavileri ve yanı sıra ihtiyaç duydukları yardımcı ekipmanın sürekliliği için gerekli olan sağlık kurul raporlarının yenilenmesine varıncaya kadar her türlü yasal iş sürecinde bilgilendirme desteğini vermekteyiz. İş yerinde eksik olan engelli rampası, asansör ve tıbbi müdahale ekibi, ambulans gibi eksiklikleri üyelerimiz adına işverenle istişare edip çözmekteyiz. Sendika teşkilat içerisinde de kendilerine uygun görevler vererek sosyal projelerde motivasyonlarını destekleyici faaliyetler düzenlemekteyiz'' açıklamasında bulundu.

Yasin Sevgili, ''Her birey engeli adayıdır'' diyerek tüm engelli çalışanları E-devlet üzerinden 15 nolu taşımacılık iş kolunda faaliyet gösteren 350 nolu iz bırakan sendika Öz Taşıma iş sendikasına üye olmaya davet ediyorum'' dedi. Sorusu olan çalışanlar Yasin Sevgili, Facebook benimsendikam, İnstagram benimsendikam Twitter adresinden 24 saat ulaşabilirler.

05367720656 Whatsapp danışma hattına 24 saat soru ve görüş gönderebilirler.

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