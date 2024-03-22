ENYAKIT’tan uçuran iş birliği

“Elektrikli araç piyasası dünyada yükselen bir trende sahip ve hızla büyümeyi sürdürüyor. Türkiye ise bu alanda gerçekleştirdiği öncü yatırımlarıyla dünyada söz sahibi ülkeler arasında yerini almaya başladı. Biz de ENYAKIT olarak sektörün gelişmesi ve daha fazla elektrikli aracın güvenle yollara çıkması için çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Elektrikli araçlar, konfor ve güvenliğinin yanı sıra şu anda kullanıcılarına çok avantajlı fırsatlar da sağlıyor. Türk Hava Yolları ile yaptığımız iş birliği ile şimdi bu avantajları çok farklı bir boyuta taşıyor”