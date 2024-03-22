ENYAKIT’tan uçuran iş birliği

Akaryakıt sektöründeki 35 yıllık tecrübesi ile elektrikli şarj istasyonlarında öncü bir konumda ilerleyen ENYAKIT, kullanıcılarına ayrıcalıklı fırsatlar sunmaya devam ediyor. Kesintisiz ve özgürce seyahat için teknolojilerini geliştiren ve müşteri memnuniyetini ön planda tutan ENYAKIT, dünyanın en önemli hava yolu şirketlerinden Türk Hava Yolları ile iş birliğine imza attı.
Türk Hava Yolları Yolcu Programı Miles&Smiles program ortaklarının yeni üyesi olan ENYAKIT, artık Miles&Smiles ayrıcalıklı dünyasının içerisinde yer alacak. ENYAKIT yüksek hızlı şarj istasyonlarından kullanılan her bir kilovat karşılığında Miles&Smiles üyeleri Mil kazanacak.
Miles&Smiles Milleri ile Türk Hava Yolları ve Star Alliance üye hava yolları ile ödül bilet düzenleyebilir, bilet sınıfınızı yükseltebilir, ekstra bagaj satın alabilir, Cash&Miles ile bilet ücretinizin bir kısmını ödeyebilir, koltuk seçimi yapabilir, Tax&Smiles ile ödül bilet vergilerinizi ödeyebilir ve Miles&Smiles anlaşmalı banka kartlarınızla Millerinizi harcayabilirsiniz. Dilerseniz Millerinizi, yenilenen online Mil harcama platformu shopandmiles.com’da* birçok marka ve teklifleri arasından hediye çeki veya partner puan birimine dönüştürerek kullanabilirsiniz.