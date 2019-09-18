Ekonomi EPDKdan Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma
İŞ DÜNYASI

EPDK'dan Shell Petrol AŞ hakkında soruşturma

EPDK, Shell Petrol AŞ hakkında, bayilere talep ettikleri akaryakıtı vermediği veya sınırlı miktarda verdiği iddiasıyla soruşturma başlattı.

Haber Merkezi AA
Shell Petrol AŞ
Shell Petrol AŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), Shell Petrol AŞ hakkında, bayilere talep ettikleri akaryakıtı vermediği veya sınırlı miktarda verdiği iddiasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

  • EPDK'dan yapılan açıklamada, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği belirtildi.

Kurumun, piyasa faaliyetlerini bozacak bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımları atmakta tereddüt göstermeyeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kurumumuz tarafından, 17 Eylül 2019'da Shell Petrol AŞ'nin, herhangi bir arz sıkıntısı yaşamamasına rağmen bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiği gelen şikayetler doğrultusunda tespit edilmiştir. Shell Petrol AŞ ile ilgili soruşturma süreci başlatılmış olup gerek görülmesi halinde cezai işlem uygulanacaktır."

Açıklamada ayrıca tek bir şirketten kaynaklanan bu olayın tekrarlanmamasının akaryakıt piyasasının sağlıklı işleyişi açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

600 yıllık türbede definecilerin açtığı çukur kapatıldı
GÜNDEM
600 yıllık türbede definecilerin açtığı çukur kapatıldı

Tuzla'da fabrika yangını
GÜNDEM
Tuzla'da fabrika yangını

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi harekat planımızı devreye sokacağız
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kendi harekat planımızı devreye sokacağız
Türkiye içinönemli dersler var

Türkiye için
önemli dersler var

​Aramco saldırısı, hava sistemlerimizi yeniden gündeme taşıdı.
Türkiyeye has iyilik hareketi

Türkiye'ye has iyilik hareketi

​Osmanlı geleneğini sürdüren fırıncılar Yeni Şafak'a anlattı.
Dolandırıcılarınyeni numarası

Dolandırıcıların
yeni numarası

3500 dolar maaşlı işe başvurdular, dolandırıldılar.
Tuzla'da<br>fabrika yangını

Tuzla'da
fabrika yangını

​Çok sayıdaki itfaiye ekibi yangına müdahale ediyor.
Harekat planı hazır

Harekat planı hazır

​Erdoğan, Fırat'ın doğusu için ABD'ye iki hafta verdi.
Rektörlere yeni kriter geliyor

Rektörlere yeni kriter geliyor

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, akademik yıl açılış töreninde konuştu.
Bu hale getirip<br>serbest bırakıldılar

Bu hale getirip
serbest bırakıldılar

Mahkemeden tartışmalı bir karar daha çıktı.
'Bu iş bitti' demiştim

'Bu iş bitti' demiştim

​Selçuk Bayraktar en korkutucu İHA denemesini anlattı.
Bu kadarı da pes

Bu kadarı da pes

İmam hatip okulu camisinin minaresi yıkılıyor.
Altın dolu<br>çanta yola düştü

Altın dolu
çanta yola düştü

​Çantayı alan şahıs kameralardan tespit edildi.
Kaymakam görevlendirildi

Kaymakam görevlendirildi

Karayazı Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı.
Sıra İstanbul'da

Sıra İstanbul'da

Valilik 315 kaçak yapının yıkılacağını açıkladı.
Küresel<br>markalar çıkaracağız

Küresel
markalar çıkaracağız

2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi açıklandı.
3 ilde bahis operasyonu

3 ilde bahis operasyonu

​Bodrum katları ile kahvehanelerde oynatıyorlar.
100 kişi arıyordu<br>cesedi bulundu

100 kişi arıyordu
cesedi bulundu

Silahla vurulduktan sonra sulama kanalına atılmış.
Aslan sahne alıyor

Aslan sahne alıyor

Devler Ligi'nde Club Brugge ile karşılaşacak.
Rüzgar<br>tersine döndü

Rüzgar
tersine döndü

Ağustos ayında 110 bin 538 adet satış oldu.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.