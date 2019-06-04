Erdoğan'ın çağrısı ile yapılıyor: 8 bin aile para kazanacak

Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında desteklenen 19 firma arasında yer alan SÜTAŞ tarafından Bingöl'de merkeze bağlı Çeltiksuyu ve Sarıçiçek köyleri arasında geçen yıl yapımına başlanan tesiste çalışmalar hızla devam ediyor.

Günlük bin 63 ton süt işleme kapasitesine sahip olacak süt fabrikasının kaba inşaatı tamamlanırken, yem fabrikası, biyogaz ve elektrik üretim tesisi ile çiftliklerin inşaatı sürüyor.

Sütaş fabrika inşaatı

2020'DE ÜRETİME BAŞLAYACAK

Yatırım kapsamında süt hayvancılığı uygulamalı eğitim merkezi ve eğitim çiftliği, süt ve besi hayvancılığı teşhis laboratuvarı ile sağlık, genomik seleksiyon, embriyo üretim ve genomik boğa yetiştirme merkezlerinin de bulunacağı tesiste, 2020 yılından itibaren etap etap üretime başlanacak.

773 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Geniş meralarıyla Türkiye'nin "canlı hayvan deposu" olarak bilinen Bingöl'de 733 milyon 709 bin lira maliyetle hayata geçirilecek tesiste bin 12 kişi istihdam edilecek, bölge genelinde 8 bin ailenin de düzenli gelir elde etmesi sağlanacak.

Sütaş fabrika inşaatı

AYLIK 83 MİLYON LİRA ÖDEME

SÜTAŞ Bingöl Entegre Tesisleri Proje Koordinatörü Çetin Atala, yaptığı açıklamada, firma olarak personel maaşı, günlük süt ve yem temini ile diğer hizmetler karşılığında tedarikçilere ayda 83 milyon lira ödeme yapacaklarını söyledi.

KABA İNŞAATI BİTTİ

Atala, kaba inşaatı tamamlanan günlük bin 63 ton kapasiteli süt fabrikasının 2020 yılından itibaren üretime geçeceğini belirterek, "Yatırımımız tamamlandığında işleyeceğimiz günlük bin 63 ton sütün 750 tonunu bölge genelinden temin edeceğiz. Bu yatırım sadece Bingöl'e has bir proje değil, bölgesel bir kalkınma projesi. Günlük bin 200 tonluk kaba yem ihtiyacı yine bölge genelinden sağlanacak." dedi.

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773 milyon lira yatırım bedelli tesiste üretim 2020 yılında başlayacak.

Süt fabrikasının yanı sıra 22 bin büyükbaş hayvan kapasiteli çiftlikler kurulacağını anlatan Atala, bu sayede bölgede hayvancılığın daha da gelişeceğini ifade etti.

Atala, bir yandan inşaat çalışmaları sürerken diğer yandan açılacak tesislerde çalışacak kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması amacıyla işe aldıkları 60 personele SÜTAŞ'ın Aksaray ve Karacabey tesislerinde eğitim verdiklerini dile getirdi.

ÇİFTÇİ YEM ÜRETİMİNE YÖNLENDİRİLİYOR

Yem ihtiyacının karşılanması için yöre çiftçisiyle "sözleşmeli tarım" projesini uygulamaya koyduklarını, bu kapsamda ilk olarak Çeltiksuyu köyünde bin dekarda silajlık hububat ekimini yaptırdıklarını belirten Atala, "Çiftçiyle başlatmış olduğumuz bu modelle 2019 bitkisel üretim sezonunda il genelinde 4 bin 500 dekarda silajlık hububat ve mısır ekimi yaptık. Bu iki tür ürünün üreticilerine sağladığı ekonomik katkı yılda 4,5 milyon lira civarında." diye konuştu.