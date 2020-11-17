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Ekonomi Eti Madenden CHPli vekilin iddialarına yanıt Herhangi bir alacaktan vazgeçilmedi
İŞ DÜNYASI

​Eti Maden'den 5. Boraks Pentahidrat Tesisi ihalesine ilişkin açıklama

Eti Maden'den CHP'li vekilin iddialarına yanıt: Herhangi bir alacaktan vazgeçilmedi

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nden CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın iddialarına yanıt geldi. Yapılan açıklamada Kırka Bor İşletme Müdürlüğündeki 5. Boraks Pentahidrat Tesisi'nin yapım işi kapsamında oluşan kamu alacağını garanti altına almak için gereken tüm işlemlerin yürütüldüğü bildirilirken, Eti Maden'in herhangi bir alacağından vazgeçmediğine de işaret edildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Şirketten yapılan açıklamada, 11 Kasım'da TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın iddialarına yanıt verildi.

5. Boraks Pentahidrat Tesisi Projesi kapsamında geçici kabul eksikliklerinin giderilmesi için yüklenici firmaya bildirim yapılarak süre verildiği aktarılan açıklamada, verilen sürede firmanın yükümlülüklerini yerine getirmediği ve mahkemeye başvurulduğu hatırlatıldı.

Eti Maden tarafından sürecin yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, "5. Boraks Pentahidrat Tesisi'nin yapım işi kapsamında oluşan kamu alacağını garanti altına almak için gereken tüm iş ve işlemler yürütülmüştür." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Eti Maden'in herhangi bir alacağından vazgeçmediğine işaret edilerek şunlar kaydedildi:

CEZANIN SİLİNMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL

"Kamu alacaklarının akamete uğratılmaması amacıyla yüklenici firmaya verilen cezanın taksitle tahsili için mevcut teminatlar muhafaza edilmek kaydıyla yüklenici firma ile protokol yapılmıştır. Yüklenici firmanın söz konusu protokoldeki kabul ve taahhütleri çerçevesinde, 760 günlük cezanın indirilmesi ya da bir günlük cezanın dahi silinmesi söz konusu değildir. Yüklenici firma tarafından ceza miktarına ilişkin dava açılmış olup, cezaya ilişkin karşılıklı dava süreci devam etmektedir. Mahkeme kararına göre hareket edilecektir."

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