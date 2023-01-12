Türk şirket üç ülkeden yoğun talep alıyor: En az yüzde 30 büyüme bekleniyor

Özel itfaiye hizmetleriyle endüstriyel yapılarda ve büyük tesislerde yaşanması muhtemel riskleri ortadan kaldıran Falckon, 2022 yılında Hollandalı Safety Coaches firmasının çoğunluk hissesini satın alarak bu hizmetlerini Avrupa'ya taşıdı.

Uluslararası alanda faaliyete başlamasıyla özellikle İngiltere, Belçika ve Hollanda'daki endüstriyel sektör öncülerinden yoğun talep alan şirket, operasyonlarını 2023'te Asya ve Ortadoğu pazarlarında da yürütme hedefiyle çalışmalarına başladı.

"Ekibimizi genişleterek istihdamı artırıyoruz"

2022 yılının kendileri için oldukça verimli bir yıl olduğunu ve operasyonel süreçlerinde birçok ilerleme kaydettiklerini söyleyen Falckon Genel Müdürü Anıl Yamaner, "2022 yılı pandemi sonrasında iş süreçlerinin tekrar hızlandığı ve güvenli üretimin ciddi bir şekilde ele alındığı bir yıl oldu. Mevcut iş birliklerimizi uzattığımız ve yeni iş birliklerine imza attığımız bu süreçte, bizimle birlikte hizmet verdiğimiz şirketler de operasyonlarını geliştirdi. Gerçekleştirdiğimiz bu girişimlerle ekibimizi genişlettik ve 2023'e daha güçlü bir istihdam politikasıyla giriş yaptık. Endüstriyel itfaiyecilik hizmetine olan ihtiyaca dair inancın atması, ekip sayımızda daha büyük artışların yaşayacağını gösteriyor" dedi.

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"Global sanayi devlerinden talepler alıyoruz"

Falckon'un 2023 hedeflerine ilişkin de bilgi veren Anıl Yamaner, uluslararası yatırımlara işaret ederek şu ifadeleri kullandı: "2022 yılına kadar gerçekleştirdiğimiz tüm yatırımımız kendi iş modelimizi mükemmel hale getirebilmek içindi. Geçtiğimiz yıla kadar Türkiye'de bu işi uluslararası standartlarda yapabildiğimizi kanıtladığımız yılları yaşadık. 2022 uzmanlığımızın yurtdışına ilk açılış serüveninin başlangıcıydı. Hollanda operasyonumuz kurulur kurulmaz, birçok global sanayi deviyle bağlantı sağlandık. Şu anda da Hollanda, Belçika ve İngiltere'de özellikle petrokimya sektöründe temasta olduğumuz sektör öncülerinden geri dönüş almaya başladık. Bu operasyonları yakın zamanda Ortadoğu ve Asya pazarlarına da taşımak için fizibilite çalışmalarını da başlattık."

"2023'te global pazarlardaki ilerleyişimiz sürecek"

Türkiye sanayisinin şu anda bir lokomotif olmaya doğru gittiğini belirten Yamaner, "2023'te yüzde 30 büyümeyi şu an için kesinleştirmiş gibi görünüyoruz. Bu büyüme de daha fazla istihdam ve daha fazla yatırım gerektiriyor. Gerçekleştireceğimiz bu dönüşüm ile alakalı tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Türkiye'deki enerji sektöründe bu dönüşüm destekleyecek büyük adımlar atılıyor. 2023'te global pazarlardaki ilerleyişimizi sürdürerek, tüm entegre hizmetlerimizle Türk markalarının uluslararası yolculuğuna nitelikli itfaiye hizmeti yetiştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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