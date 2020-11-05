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Ekonomi Fatih Altaylının köprülere yüzde 100 zam haberine yalanlama Geçişler birden fazla araca ait çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Fatih Altaylı'nın 'köprülere yüzde 100 zam' haberine yalanlama: Geçişler birden fazla araca ait çıktı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın köprülere yüzde 100 zam yapıldığına ilişkin iddiasını Karayolları Genel Müdürlüğü yalanladı. Altaylı'nın bir okurunun aracına ait HGS dokümanını köşesinde paylaşıp boğaz köprülerinden her iki yönden de geçiş ücreti alındığına ilişkin iddiasına yönelik yapılan incelemede bahse konu HGS dokümanının birden fazla araca ait olduğu ortaya çıktı. Sorunun aracı kiralayan firmadan kaynaklı olduğu da belirtilerek yapılan geçişlere ilişkin araç görüntüleri de paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Habertürk yazarı Fatih Altaylı'nın köşesinde ''Köprülere yüzde 100 zam gelmiş ama gizlice'' başlığı ile gündeme getirdiği köprü geçişlerinde her iki yönde ücret alındığına ilişkin iddia yalanlandı.

Bir hekim okurunun aracına ilişkin HGS dökümanını köşesinde paylaşarak, İstanbul'daki boğaz köprü geçişlerinde iki yönden de ücret aldığını öne süren Altaylı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nü de yalancılıkla suçlayıp köprü geçişlerinde kimseye duyurulmadan gizlice yüzde 100 zam yapıldığını öne sürmüştü.

AYNI ŞİRKETE AİT FARKLI ARAÇLARLA GEÇİŞ YAPILMIŞ

Konuyla ilgili incelemede bulunan Karayolları Genel Müdürlüğü ise bahse konu olan geçişlere dair verilen bilgilerin, aynı şirkete ait farklı araçlar olduğu, tek gün içerisinde birden fazla kez aynı yönde geçiş yaptıkları ve tek yön ücreti alındığının tespit edildiğini açıkladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücretlerinin yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alındığına da dikkat çeken kurum, başka bir uygulamanın ise söz konusu olamayacağının altını çizdi.

Bahse konu araçların bazı günlerde aynı gün içinde iki kere geçiş yaptığı tespit edildi.

İKİ AYRI PLAKA VE HGS ETKİKETİNE AİT ÇIKTI

Öte yandan Fatih Altaylı'nın köşe yazısında gündeme getirdiği ve çift ücretlendirme yapıldığını öne sürdüğü HGS geçiş hareketlerinde yapılan incelemede ilk 10 hareketin ‘34CON256 plakalı araca ve ‘109342669’ HGS etiketine ait ait olduğu ortaya çıkarken, devamındaki hareketlerin tamamının ise ‘34SP8856’ plakalı ve ‘110716705’ numaralı HGS etiketine ait olduğu tespit edildi.

AYNI GÜN İÇİNDE İKİ GEÇİŞ

Yapılan araştırmada her iki HGS etiket bilgisinin de Leaseplan Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait olduğu da görülürken, ilgili köprü geçişlerinin HGS sisteminde kayıtları olduğu ve fotoğraflar ile birlikte geçişler incelendiğinde ücretlendirmenin sadece Avrupa Yakasından - Anadolu Yakasına yapılan geçişlerde olduğunun görüldüğü, bahse konu araçlarda bazı günlerde aynı gün içinde iki kere Avrupa-Anadolu geçişi yapıldığının tespit edildiği de belirtildi.

Bahse konu araçların bazı günlerde aynı gün içinde iki kere geçiş yaptığı tespit edildi.

SORUN KİRALAMA FİRMASINDAN KAYNAKLANIYOR

İnceleme sonrası, köprülerde kurulu olan SGS sistemlerinin Asya kısmı ücretlendirme yapmadığı gibi bu sistemlerin kontrol amaçlı ana kontrol merkezlerine ve bankacılık sistemlerine bağlanmadığına da vurgu yapılırken, basında çıkan haberler incelendiğinde tutarsız ve zamansal farklılıkların olduğunun, burada yaşanan sorunun temelinin ise araçların etiket yapısının kiralama firması tarafından iki araca veya bir müşteriye tanımlanmış olmasından kaynaklandığı kaydedildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü ilgili geçişlere ait ekran görüntülerinden bazılarını da paylaştı..

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