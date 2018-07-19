Ekonomi FETÖden alındı yüzde 12 büyütüldü
İŞ DÜNYASI

FETÖ'den alındı yüzde 12 büyütüldü

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, TMSF'ye devredilen şirketlerle ilgili değerini verebilecek birinin bulunması halinde her firmanın satılabileceğine vurgu yaparken FETÖ soruşturması kapsamında el konulan firmaların ise 2 yıl içerisinde yüzde 12 oranında büyüdüğüne dikkat çekti.

Haber Merkezi AA
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Boydak Holding'in de mal varlıklarına el konulmuştu.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Boydak Holding'in de mal varlıklarına el konulmuştu.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında el konulan şirketlere yönelik gelinen noktaya ilişkin bilgiler verdi.

Gülal'ın açıklamaları şöyle;

DEĞERİNİ VERENE SATARIZ

(Eski Boydak Holding yöneticilerinin hisselerinin müsadere kararı) Sonuçta bunların hepsi birer ticari meta. Satılabilir mi evet. Eğer değerini verebilecek birini bulabilirsek, buradaki her firma satılabilir"

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TEHLİKE VARSA SATIŞA ÇIKARILIYOR

"Bir takvim söylemek kolay değil ama genel olarak satmayı planladığımız firmalarda şunu arıyoruz, ekonomik devamlılığında bir tehlike söz konusuysa satış gündeme gelebiliyor. Ancak bugün Boydak'ta böyle bir sorun yok, Aydınlı'da yok, Hasırcı'da, Işık Ahşap'ta yok. Hakeza diğer gruplarda da yok"

YÜZDE 12 BÜYÜDÜ

"Geride kalan 2 yıla baktığımızda, firmaları toplam olarak yüzde 12 seviyesinde aktif olarak büyüttük. Özellikle büyük 16-17 firmada kayyum arkadaşlar çok ciddi başarılar elde etti"

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