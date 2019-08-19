Ekonomi Fındık alımlarına bugün başlıyor
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FİSKOBİRLİK fındık alımlarına başlıyor

Fındık alımlarına bugün başlıyor

Özerkleşmesinden sonra yaşadığı olumsuz günleri geride bırakan Fındık Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (FİSKOBİRLİK), piyasadan 25 kuruş fazla fiyatla bugün alımlara başlıyor.

Haber Merkezi IHA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

FİSKOBİRLİK Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Bayraktar, özerkleşmenin ardından yaşanan bir takım sıkıntıları geride bırakarak birliğin yeniden yapılanma sürecini tamamlamasının ardından 2013 yılından beri piyasaya girerek fındık aldığını hatırlattı. Geçen yıl fındık sezonunda 15 bin ton fındık alımı yaptıklarını ve tamamını peşin olarak ödediklerini kaydeden Bayraktar, 2019 ürünü fındık alımına da 19 Ağustos Pazartesi günü başlayacaklarını söyledi.

Bayraktar yaptığı açıklamada, “Her sene bir önceki yıla göre biraz daha fazla ürün almayı ve büyümeyi hedefliyoruz. 2018 yılında 15 bin tonu aşkın fındık alımı yaptık ve hedefimize ulaştık. Özerkleşmenin ardından yaşanılan geçiş sürecindeki sıkıntılardan dolayı üretici gözündeki olumsuz imajımız yerini güvene bırakmaya başladı. Üretici her geçen yıl ürününü kendi kuruluşu olan FİSKOBİRLİK’e satmayı tercih eder hale geldi. Alım miktarımız her geçen yıl artıyor. Bu bizi mutlu ediyor. FİSKOBİRLİK piyasa aktörlerinden biri konumuna geldi“ dedi.

“FİSKOBİRLİK 25 kuruş fazla vererek peşin alım yapacak”

Üreticilerin teslim ettikleri ürünün parasını peşin alabileceklerini kaydeden Bayraktar, “Alımlar için tüm hazırlıklar tamamlandı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi alım politikamız peşin ya da emanet sistemi olarak gerçekleştirilecek. Çiftçimiz teslim ettiği ürünün isterse parasını peşin alacak, isterse de emanete depolarımıza bırakabilecek. Bizi tercih edecek üreticimizin fındıklarını almaya hazırız, gelecek tüm fındığı alabiliriz. Şuan piyasa tam olarak belirlenmemiş olsa da Giresun’da 16 TL’den satılan fındık batı bölgelerinde ise 15,5 TL’den satılıyor. 19 Ağustos Pazartesi peşin alım yapacak olan FİSKOBİRLİK daha önce ifade ettiğimiz gibi piyasanın üzerinde 25 kuruş fazla fiyat verecektir” dedi.

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