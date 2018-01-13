Fiyatı bin 500 TL

Bursa’da bir kuyumcunun tasarlayıp satışa sunduğu 14 ayar altından yapılan emzik ve biberon göz kamaştırıyor. Altından ayakkabı, kalem ve çanta gibi ürünlerden sonra piyasaya çıkan altın emzik ve biberona en çok turistler rağbet gösteriyor.

Altın bilezik, kolye, küpe, saat, inci gibi ürünler dışında bu tür ürünlerin daha ilgi çekici ve şaşırtıcı olduğunu dile getiren Semih Mücevherat’ın sahibi Semih Güngördü, "Bebek rahatsız olmasın diye sadece ön kısmını altın olarak tasarlıyoruz. İnce işlemelerden oluşuyor. İsteğe göre farklı çizimler de gerçekleştirebiliyoruz. Biberon ve emzikleri genellikle Arap turistler daha çok talep ediyor. Emzik ve biberon fiyatı ortalama 500 ila bin 500 lira arasında değişiyor" dedi.

İş adamlarının tercihi altın tespih

Emzik ve biberonun haricinde altın tespihlerin de vatandaşların dikkatini çektiğini ifade eden Semih Güngördü, "Genellikle bu tespihleri iş adamları için eşleri ve yakınları hediye olarak alıyor. Bu ürünlerimizin de fiyatları bin 500 ila 10 bin lira arasında değişiyor" şeklinde konuştu.

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