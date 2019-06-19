Fonda değer katan ortaklık

Actus Genel Müdürü Barış Hocaoğlu, birleşmenin tamamlanmasıyla oluşacak büyüklük ve her iki kurumun yabancı kurumsal yatırımcı portföyü ile yeni fonlara yurtdışından da yatırımcı getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Hocaoğlu, “Fonlardan birisi, bankaların kredilendirdiği ancak dönüşünde sorun yaşadığı finansman güçlüğü yaşayan değerli şirketlere gerekli finansmanı sağlayacalacak” dedi.

1.5 MİLYAR LİRASI YABANCILARIN

Birleşmenin ardından 7 farklı emeklilik fonunu yöneteceklerini belirten Hocaoğlu, “Yatırımcı bazında ise yabancı yatırımcıların portföylerini yönetme konusunda bankalar dahil Türkiye’nin en büyük şirketi oluyoruz. 3 milyar TL’lik portföyün 1.5 milyar TL’si yabancı yatırımcıların” ifadelerini kullandı.